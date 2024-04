Presentato a Lanciano "Abruzzo Tennis Vintage in Tour"

La mostra "Abruzzo Tennis Vintage in Tour" offrirà un viaggio nel tempo attraverso foto e memorabilia delle vecchie glorie del tennis regionale. Le opere esposte saranno in vendita e il ricavato sarà destinato all'acquisto di carrozzine da tennis per giovani atleti diversamente abili.

Questa mattina, nella sede del Circolo Tennis di Lanciano, sono stati presentati la mostra itinerante "Abruzzo Tennis Vintage in Tour" e il Convegno "Salute in movimento: l'importanza dello sport per tutti".

Erano presenti il Presidente del Circolo Tennis, Dott. Giancarlo Staniscia, il Vicesindaco e Assessore allo Sport di Lanciano, Avv. Danilo Ranieri, Dott. Giuseppe Cirillo, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Florida 60, e il Dott. Antonio Falconio, Presidente “onorario” del Comitato regionale della Federazione Tennis padel Abruzzese ed il Maestro Lello Di Loreto, Direttore Tecnico della Top School Lanciano e Tecnico Nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Il Convegno si terrà presso il Polo Museale di Via S. Spirito venerdì 5 aprile alle ore 10:00 e, al termine di questo, avverrà l'inaugurazione della Mostra, che resterà aperta fino alle 19:30 dello stesso giorno per poi proseguire il suo tour in altre sette città principali dell'Abruzzo. Il Convegno, che gode del patrocinio del CONI Abruzzo e della collaborazione dell'Amministrazione Comunale e del Liceo Scientifico “Galilei”, punta a sensibilizzare sui temi dello sport come veicolo di salute e inclusività. Tra i relatori, oltre al Sindaco Filippo Paolini e all'Assessore allo Sport Danilo Ranieri, ci sarà la Vicepresidente del CONI Abruzzo, Alessandra Berghella, e l'organizzatore dell'evento, Giuseppe Cirillo, con contributi significativi da parte della Professoressa Maria Giulia Vinciguerra Preside della Facoltà di Scienze Motorie de L’Aquila e degli studenti del Liceo Scientifico.

ùLa mostra "Abruzzo Tennis Vintage in Tour" offrirà un viaggio nel tempo attraverso foto e memorabilia delle vecchie glorie del tennis regionale, arricchita dalla rassegna d'arte "Nemo Propheta in Patria" con opere di Anna Rita Angiolelli, Vittorio Susi, Vittorio Di Boscio e Gerardo Di Cola. Le opere esposte saranno in vendita e il ricavato sarà destinato all'acquisto di carrozzine da tennis per giovani atleti diversamente abili. Il Circolo Tennis Lanciano, fondato nel 1967, si conferma non solo per il suo glorioso passato ma anche per il suo brillante futuro, essendo riconosciuto come punto di riferimento nel panorama tennistico abruzzese e nazionale. Con una scuola Tennis classificata come TOP SCHOOL dalla FITP, il Circolo vanta risultati eccellenti grazie alla qualità dei suoi tecnici, delle strutture e dei suoi atleti, molti dei quali cresciuti all'interno del vivaio del club. Il Circolo Tennis Lanciano non è solo un luogo di formazione per giovani promesse ma anche un punto di incontro per appassionati e veterani del tennis, dimostrando l'importanza dello sport come elemento di coesione sociale e benessere fisico.