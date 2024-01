Oratorio San Damiano a San Valentino in Abruzzo Citeriore celebra la Giornata della Memoria con una riflessione su Gino Bartali

Il prossimo sabato 27 gennaio, l'Oratorio San Damiano a San Valentino in Abruzzo Citeriore organizzerà un evento speciale in occasione della Giornata della Memoria. L'iniziativa mira a ricordare e onorare coloro che si opposero alla follia della barbarie nazista.

Quest'anno l'Oratorio proporrà una riflessione centrata sulla figura di Gino Bartali, non solo un campione di ciclismo ma anche un esempio di fede e umanità. La sua dedizione a favore dei fratelli ebrei, durante la Seconda Guerra Mondiale, lo ha fatto riconoscere tra i Giusti tra le Nazioni, avendo salvato oltre ottocento vite.

L'appuntamento è fissato per le ore 16.30 presso la Pietra d’Inciampo, eretta nel 2019 in memoria di tutte le vittime del nazismo, in Piazza San Nicola. La cerimonia inizierà con il saluto del Sindaco Antonio D’Angelo e la preghiera del Parroco don Rocco D’Orazio.

Successivamente, nella Sala Ammirati in Piazza Cesarone, si terrà una riflessione con interventi delle Animatrici d’Oratorio, che metteranno in luce l'importanza di vivere pienamente questa Giornata della Memoria. Seguiranno gli interventi di Gioia Bartali, nipote del grande Gino; Maurizio Formichetti e Luca Pelaccia che forniranno prospettive sullo sport come veicolo di valori. Paolo Del Viscio modererà il dibattito.

L'invito è esteso a tutti i cittadini, poiché è fondamentale non dimenticare le lezioni del passato. L'evento si propone di essere un momento di riflessione e ricordo, per onorare chi si è opposto alla barbarie nazista e per celebrare l'umanità e il coraggio di persone come Gino Bartali.