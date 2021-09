Festival dannunziano, per l'ultima giornata arrivano il Presidente Fontana, Veneziani e Bennato

Tra poco, alle dieci al via la manifestazione a Pescara con l'esibizione della Fanfara dei Bersaglieri.

Il Presidente Fontana, Marcello Veneziani ed Edoardo Bennato saranno alcuni dei protagonisti oggi, domenica 12 settembre, dell’ultima giornata della terza edizione del Festival dannunziano, promosso dal Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e sostenuto dal Governatore Marco Marsilio. Una giornata ricca che partirà alle ore 10 con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e che si snoderà in un susseguirsi di decine di eventi racchiusi all’interno della splendida cornice dell’Aurum fino a chiudersi con il concertone allo Stadio del Mare. E anche oggi proseguirà la raccolta fondi per garantire il risanamento e il recupero della pineta dannunziana dopo il devastante rogo dello scorso primo agosto, riserva alla quale è stata legata l’intera kermesse offrendo al pubblico la possibilità di effettuare una donazione liberale.

“Siamo quasi pronti a tirare la linea e a tracciare un bilancio della manifestazione, sia sotto il profilo artistico-culturale che della partecipazione del pubblico mobilitato per la nostra pineta – ha sottolineato il Presidente Sospiri -. Quel che è certo che è che di questi dieci giorni resteranno le emozioni, tante, che abbiamo vissuto grazie alla presenza di artisti eccezionali e alla proposizione di un cartellone di eventi che hanno scritto un bellissimo capitolo dell’estate abruzzese. Domani vivremo l’ultima giornata della terza edizione, la seconda con le prescrizioni sanitarie legate al Covid, e sarà forse una delle più ricche e caratterizzanti, sia sotto il profilo istituzionale che culturale”. La decima e ultima giornata di eventi partirà dunque alle ore 10, all’Aurum, con l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri ‘La Dannunziana’.

Alle ore 11 momento istituzionale con ‘Abruzzo-Lombardia Pescara Capitale della Cultura e del Libro’ per la candidatura del capoluogo adriatico e l’avvio di nuovi rapporti tra Abruzzo e Lombardia. Nutrito il parterre di ospiti tra i quali Stefano Bruno Galli – assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia; il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri; Carlo Masci sindaco di Pescara; il Presidente della Rergione Abruzzo Marco Marsilio; il Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri; Attilio Fontana – Presidente della Regione Lombardia e Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia.

Alle ore 12.30, sempre all’Aurum, presentazione del volume ‘Brindisi di d’Annunzio con gli amici abruzzesi’, evento con l’editore Luigi Mascheroni e l’attore Marco Paparella, e subito dopo i ‘Cento anni del Vittoriale’, presentazione del libro e proiezione di filmati con Valentina Raimondo e il Presidente Giordano Bruno Guerri. La carrellata di eventi riprenderà alle ore 18, all’Aurum, con la presentazione del Video su Dante e d’Annunzio a cura del Vittoriale degli Italiani.

Alle ore 19, all’Aurum, presentazione del libro ‘Dante nostro padre: Il Pensatore visionario che fondò l’Italia’, di e con il giornalista Marcello Veneziani, un'antologia critica delle pagine in prosa di Dante che racchiudono la sua concezione del mondo e svelano il suo pensiero su temi a lui cari come l'amore, la patria, la sapienza, la lingua, la politica. Con un ampio saggio introduttivo in cui Marcello Veneziani ricostruisce l'opera e la personalità del Poeta Alle ore 20 l’Aurum ospiterà un evento annunciato e attesissimo dal pubblico tanto da registrare il sold out di presenze tra il pubblico, ovvero il Processo a d’Annunzio, con la partecipazione del Presidente Marsilio, della giornalista Francesca Fagnani, del presidente Giordano Bruno Guerri nelle vesti di d’Annunzio, e poi Gennaro Sangiuliano direttore del TG2, l’attore Jacopo Fò, Marcello Veneziani, l’attrice Franca Minnucci e una giuria popolare. La rassegna si chiuderà alle 21.30 allo Stadio del Mare con il concerto dannunziano di Edoardo Bennato. Edoardo Bennato.

Per assistere agli eventi del Festival dannunziano è necessario prenotarsi sulla piattaforma dannunzioweek.it ed è possibile fare una donazione liberare di fondi che saranno devoluti per il risanamento della pineta dannunziana dopo i roghi del primo agosto. Le donazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità: Bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 68 T 05424 04297 000051050040 intestato a Consiglio Regionale dell’Abruzzo; PagoPa la causale da indicare nel caso di bonifico bancario o PagoPa è la seguente: ‘Contributo per il recupero della pineta e dei luoghi dannunziani’; Versamento contanti presso il punto informativo della manifestazione sito in Piazza Unione – Pescara, tutti i giorni a partire da venerdì 3 settembre dalle ore 10 alle ore 19, e dalle 19 in poi sui luoghi degli spettacoli. Si ricorda che per accedere a tutti gli eventi della kermesse occorre avere con sé il Green pass.