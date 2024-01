Comuni Plastic Free, Nicola Campitelli: l’Abruzzo seconda regione d’Italia più virtuosa

L’assessore regionale: una delle nostre prime leggi nata per diminuire l’uso della plastica

“Questo Governo regionale, sin dal primo momento, ha lavorato per aumentare le attività di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, nella raccolta di rifiuti specialmente in quella differenziata.

Una delle nostre prime leggi è nata per diminuire l’uso della plastica nei prodotti monouso per passare da un'economia lineare a una circolare per diminuire gradualmente la dipendenza della nostra regione dalle discariche. Oggi, anche in forza di questa norma e di queste idee, la nostra regione ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Plastic Free entrando nel podio nazionale dietro al Veneto. Ringrazio l’associazione Plastic Free Onlus per la significativa valutazione e i sindaci che declinano perfettamente nei territori le best practices del mio assessorato”. Così in una nota l’assessore regionale ai rifiuti, Nicola Campitelli, sui dati pubblicati l'altro ieri alla Camera dei Deputati, alla presenza del vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, dall’associazione di volontariato Plastic Free Onlus impegnata a contrastare l’inquinamento dalla plastica.