Incendio sul Monte Morrone, vertice al COC di Popoli Terme: in arrivo tre Canadair e il Genio Militare

Il presidente Marsilio fa il punto sui roghi tra Roccacasale, Corfinio e Popoli: "Origine quasi certamente dolosa. Serve un'azione decisa a terra con fasce tagliafuoco e burocrazia zero".

Si è svolta questa mattina presso il Centro Operativo Comunale (COC) di Popoli Terme una riunione d'emergenza per affrontare la grave situazione degli incendi che stanno devastando il Monte Morrone, estendendosi nei territori compresi tra Roccacasale, Corfinio e Popoli Terme. All'incontro, presieduto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, hanno preso parte il sindaco Dino Santoro, il direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Maurizio Scelli, i vertici del Parco Nazionale della Majella con il presidente Lucio Zazzara e il direttore Luciano Di Martino, oltre ai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito.

Le operazioni di spegnimento e contenimento sono rese particolarmente complesse dalle alte temperature, dalla persistente siccità e dalle forti correnti d'aria che sferzano la Gola di Tremonti. Nel corso del vertice, Marsilio ha espresso parole di dura condanna sui motivi all'origine dei roghi: «Ci troviamo di fronte a un incendio di dimensioni molto serie. Purtroppo siamo di fronte a fenomeni che nella stragrande maggioranza dei casi hanno un'origine dolosa, frutto dell'azione di piromani che agiscono in maniera quasi scientifica».

Per contrastare l'avanzata del fuoco è stata definita una strategia integrata terra-aria. Sebbene gli elicotteri della Protezione Civile regionale stiano operando a pieno ritmo, l'attacco dall'alto ha subito un rallentamento a causa dell'avaria dei primi velivoli inviati da Roma. D'intesa con il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano, è stato disposto l'invio immediato di tre nuovi Canadair nazionali per rinforzare i getti sulle creste e nelle zone impervie.

Accanto ai mezzi aerei, la priorità assoluta resta però l'intervento via terra. Su indicazione del Presidente, sono stati attivati i reparti del Genio Militare giunti da Roma, impegnati a impiegare mezzi speciali per allargare la viabilità esistente e tracciare fasce tagliafuoco ampie dai 10 ai 30 metri per sbarrare la strada alle fiamme. La direttiva impartita alle forze sul campo è netta: azzerare le lungaggini burocratiche e spingere al massimo l'impiego di ruspe e macchinari movimento terra per garantire la sicurezza delle popolazioni e la tutela del patrimonio naturale del Parco.