Frana a Silvi, Regione, tecnici e Protezione Civile al lavoro per definire interventi urgenti. Solidarietà bipartisan alle famiglie sfollate

Marsilio assicura interventi e risorse, dal PD solidarietà alle famiglie sfollate, Sigismondi: “Massima collaborazione per emergenza e ricostruzione”

Ore di forte apprensione a Silvi, dove nella mattinata del 28 marzo il fronte franoso che da mesi interessa la zona collinare ha subito una brusca e improvvisa accelerazione, causando il crollo di alcune abitazioni, alberi e tratti di viabilità, e rendendo necessarie evacuazioni immediate.

Il movimento del terreno, già sotto costante monitoraggio da parte della Regione e di un pool di tecnici con il coinvolgimento dell’Università, ha registrato un peggioramento repentino, tanto che tra gli edifici crollati figura anche un’abitazione che non era considerata tra le più esposte al rischio. Sul posto è intervenuta tempestivamente la Protezione Civile, coordinata dal direttore Maurizio Scelli, che ha diretto le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza. Grazie alla rapidità e all’efficacia dell’intervento, tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo e non si registrano vittime, nonostante la gravità della situazione. Il fronte della frana, che nelle ultime ore si è ulteriormente esteso, è ora al centro di approfondite analisi geologiche e idrogeologiche affidate a specialisti, chiamati a delineare con precisione l’evoluzione del fenomeno e a individuare le soluzioni più adeguate per la messa in sicurezza.

“La Regione Abruzzo è in prima linea, insieme al Comune e alla Protezione Civile, per garantire la sicurezza dei cittadini – ha dichiarato il presidente Marco Marsilio –. Sto seguendo costantemente la situazione: grazie al rapido intervento tutte le persone sono state messe in sicurezza. Ora è fondamentale attivare ogni risorsa necessaria, anche in raccordo con il Governo, per affrontare l’emergenza e avviare gli interventi nel più breve tempo possibile”.

Parole di vicinanza arrivano anche dal Partito Democratico. “La comunità democratica è accanto alle cittadine e ai cittadini di Silvi rimasti senza casa – dichiarano Daniele Marinelli e Robert Verrocchio –. Saremo a disposizione con i nostri rappresentanti istituzionali affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per rispondere alle esigenze della comunità”. Nel pomeriggio si è recato sul posto anche il senatore Etelwardo Sigismondi, che ha effettuato un sopralluogo nelle aree colpite: “La situazione è seria, ma fortunatamente non si registrano vittime. Garantiremo la massima collaborazione istituzionale, sia nella gestione dell’emergenza sia nella successiva fase di ricostruzione”. Un’emergenza che riaccende i riflettori sulla fragilità del territorio abruzzese, sempre più esposto a fenomeni di dissesto idrogeologico, e che impone ora risposte rapide, concrete e coordinate per restituire sicurezza a un’intera comunità.