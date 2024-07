Addio a Mario Ciccocioppo, proprietario dello storico Hotel Excelsior di Lanciano

Lanciano piange la scomparsa di un imprenditore di spessore, che è riuscito con grande determinazione, tenacia e coraggio a guidare una realtà ricettiva storica per oltre 50 anni superando ogni ostacolo con grande resilienza.

Lanciano piange la scomparsa di Mario Ciccocioppo, proprietario e direttore dello storico Hotel Excelsior, venuto a mancare questa mattina alle 6.00 dopo una malattia.

Imprenditore frentano visionario e di grande tenacia, Ciccocioppo ha guidato l'Hotel Excelsior dal 1972, ospitando grandi nomi del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dell'imprenditoria italiana ed internazionale. L'Hotel Excelsior è una struttura ricettiva simbolo della città di Lanciano, fu costruita nel 1967 dall'ingegnere Antonio Cibotti. Un edificio di 10 piani, elegante e signorile, dalla vista mozzafiato sul mare e sulla Maiella, che domina il centro cittadino. Ciccocioppo se ne innamorò subito, decidendo di intraprendere questa sfida imprenditoriale che lo ha appassionato per oltre 50 anni.

Mario Ciccocioppo ha gestito questo gioiello con grande bravura, superando con forza le difficoltà dettate dai vari periodi storici senza mai arrendersi. Al suo fianco, in ogni momento, la moglie Milena, che lo ha sostenuto con amore e dedizione, e i due amati figli, Lorenzo e Alessandro.

Persona distinta ed elegante, Mario Ciccocioppo era un imprenditore molto stimato, conosciuto anche per la sua umanità e sensibilità, doti che ha saputo esprimere in particolare quando l'Hotel ha accolto sia i cittadini terremotati dell'Aquila nel 2009, ma anche nel più recente dramma della guerra in Ucraina che ha visto l'Hotel Excelsior diventare la seconda casa di tante famiglie fuggite dal conflitto ed ospitate con grande spirito di protezione, accoglienza e umanità, dalla famiglia Ciccocioppo.

In tanti hanno definito il titolare dell'Hotel "un angelo" sempre pronto ad adoperarsi per qualsiasi necessità degli ospiti, accompagnandoli anche in ospedale, mettendosi a disposizione per qualsiasi difficoltà e urgenza. L'imprenditore frentano dunque lascia un'impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto l'onore di conoscerlo e di apprezzare la sua cultura e la sua esperienza di vita la sua grande sensibilità, la sua solidarietà nei confronti dei più bisognosi, doti che l' accomunavano con la moglie Milena, da sempre impegnata nel sociale al fianco dei più deboli.

Lascia un vuoto immenso, ma anche un ricco bagaglio imprenditoriale, culturale e umano che ora passa ai suoi figli, per i quali è stato sempre un punto di riferimento solido, un'eredità di dedizione, passione e resilienza, qualità che i suoi cari sapranno custodire e portare avanti, mantenendo vivo il suo spirito e il suo esempio.

La testata giornalistica Abruzzoinvideo.tv si stringe con immenso affetto al dolore del figlio Lorenzo Ciccocioppo e di tutti i suoi cari e porge le più sentite condoglianze. Nico Lanetta e Miriana Lanetta