Oro e record agli Europei Under 20: la 19enne Erika Saraceni domina il triplo e fa gioire anche l’Abruzzo

10/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
A Tampere, in Finlandia, la giovane azzurra con radici a Fossacesia conquista l’oro nel salto triplo con 14,24 metri, nuovo primato italiano juniores e record della manifestazione.

È una vittoria schiacciante quella di Erika Saraceni agli Europei Under 20 in corso a Tampere. La 19enne milanese della Bracco Atletica, figlia di Enrico – ex azzurro dei 400 metri e originario di Fossacesia – ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo con una prestazione straordinaria: 14,24 metri all’ultimo tentativo, con vento nullo, migliorando di sedici centimetri il proprio record italiano juniores di 14,08, già eguagliato in apertura di gara.

Un dominio netto, suggellato anche da un 14,15 appena ventoso e dal primato della manifestazione, con un vantaggio di quasi mezzo metro (49 centimetri) sulla romena Daria Vrinceanu, seconda con 13,75. Con questo risultato, Saraceni diventa la sesta europea di sempre nella categoria e la settima italiana all-time a livello assoluto. Dopo il bronzo ai Mondiali U20 di Lima e una stagione in costante crescita, l’atleta allenata da Aldo Maggi ed Eugenio Paolino conferma tutto il suo talento. “Che orgoglio, Erika! – ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – Porta nel cuore la nostra regione e oggi l’Abruzzo applaude una nuova stella dell’atletica italiana. Bravissima, questo è solo l’inizio!”.

Abruzzo Fossacesia

