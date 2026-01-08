Nuoto, presentato in Regione Abruzzo il 3° Meeting nazionale “Città di Lanciano”

Dal 16 al 18 gennaio atleti da tutta Italia: sport, territorio e promozione turistica al centro dell’evento

È stato presentato ufficialmente questa mattina a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, il 3° Meeting nazionale di nuoto “Città di Lanciano”, in programma dal 16 al 18 gennaio prossimi. Un appuntamento di rilievo nazionale che conferma Lanciano come punto di riferimento nel panorama natatorio italiano.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini e il presidente del Lanciano Sport Center, Franco D’Intino.

«Il Meeting nazionale di Lanciano rappresenta un evento di altissimo livello tecnico e organizzativo – ha sottolineato l’assessore Quaglieri – capace di attrarre atleti di caratura nazionale e internazionale e di portare l’Abruzzo al centro del panorama natatorio. La Regione continua a investire nello sport come strumento di crescita, salute, inclusione e sviluppo turistico. Manifestazioni come questa consentono anche di destagionalizzare i flussi, valorizzando il territorio durante tutto l’anno».

Sulla stessa linea il consigliere regionale Campitelli, che ha evidenziato come la sinergia tra Regione, enti locali e federazioni sportive sia determinante per la riuscita di eventi capaci di generare ricadute positive non solo sportive ma anche economiche e sociali.

Il Meeting, organizzato dal Lanciano Sport Center in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, con il patrocinio del Comune di Lanciano e della Regione Abruzzo, si aprirà venerdì 16 gennaio con una tavola rotonda di alto profilo istituzionale e tecnico al teatro comunale “Fedele Fenaroli”, dedicata ai valori dello sport, dell’allenamento e della salute.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalle gare in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio presso il Lanciano Sport Center, che vedranno scendere in vasca circa 400 atleti appartenenti a 23 società provenienti da diverse regioni italiane. Un evento che unisce sport di alto livello, promozione del territorio e capacità organizzativa, rafforzando il ruolo di Lanciano nel circuito degli eventi sportivi nazionali.