Lanciano, Fondi per il dissesto, Verna e Marongiu attaccano Fratelli d’Italia: “Basta bullismo politico sulla filiera”

I consiglieri comunali di opposizione criticano l’uso politico dei 5 milioni ottenuti dal Comune di Lanciano: “Non sono favori di partito ma risorse assegnate con criteri nazionali”

“Esprimere soddisfazione per i finanziamenti ottenuti è legittimo, ma far passare il messaggio che siano il frutto di rapporti privilegiati nelle stanze del potere è aberrante e ridicolo”.

È duro l’intervento dei consiglieri comunali Giacinto Verna e Leo Marongiu, che intervengono nel dibattito politico seguito all’assegnazione di circa 5 milioni di euro al Comune di Lanciano per interventi contro il dissesto idrogeologico. Nel mirino dei due esponenti politici finiscono le recenti rivendicazioni di Fratelli d’Italia sulla cosiddetta “filiera” istituzionale.

“Il decreto del Ministero dell’Interno del primo aprile 2026 – sottolineano – ha distribuito fondi a centinaia di comuni italiani sulla base di parametri precisi. Se davvero ci fosse stata una ‘manina’ per favorire Lanciano, allora ci dicano chiaramente chi dovremmo ringraziare e in che modo sarebbe intervenuto”. Verna e Marongiu parlano apertamente di “bullismo politico” all’interno dello stesso centrodestra cittadino e accusano Fratelli d’Italia di aver trasformato un risultato amministrativo in un’arma di scontro interno alla maggioranza.

“Questa comunicazione politica – aggiungono – non rende merito al lavoro degli uffici tecnici del Comune e dimostra invece debolezza nella gestione complessiva delle opere pubbliche”. Nel comunicato i due consiglieri pongono anche una serie di domande polemiche: “Dove stava la filiera quando sono state tagliate le corse bus per Pescara? O quando al Renzetti mancavano dispositivi essenziali? E ancora, dov’era durante i mesi di attesa per gli interventi alla biblioteca regionale?”.

M.L.