Marted 17 Marzo 2026

Politica

Comunali Chieti, il centrodestra sceglie Sicari: avvocato e volto civico per la corsa a sindaco

17/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Comunali Chieti, il centrodestra sceglie Sicari: avvocato e volto civico per la corsa a sindaco

Coalizione unita (senza Lega) su Cristiano Sicari. Presentazione ufficiale il 19 marzo al Gran Caffè Vittoria

Il centrodestra teatino rompe gli indugi e punta su una figura della società civile per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 a Chieti. Il candidato sindaco sarà l’avvocato Cristiano Sicari, classe 1965, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e da alcune liste civiche. La scelta, ufficializzata con una nota oggi, 17 marzo, segna però una frattura all’interno della coalizione: resta fuori la Lega, che avrebbe preferito un profilo più strettamente politico.

Professionista affermato con studio nel centro cittadino, Sicari vanta anche un’esperienza alla guida del Consiglio di amministrazione del Teatro Marrucino, uno dei principali simboli culturali della città. La candidatura sarà presentata ufficialmente il 19 marzo nel corso di una conferenza stampa, che darà il via alla campagna elettorale del centrodestra.

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