Comunali Avezzano 2026: il Patto per Avezzano presenta Roberto Verdecchia candidato sindaco della coalizione progressista

L’avvocato Roberto Verdecchia sarà il candidato sindaco del Patto per Avezzano, la coalizione progressista di centrosinistra che scenderà in campo per il rinnovo del Consiglio comunale del capoluogo marsicano. L’ufficialità della candidatura è arrivata stamane, in occasione della conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il professor Luciano D’Amico, Consigliere regionale dell'Abruzzo, insieme a diversi rappresentanti regionali e nazionali delle forze politiche dell’area progressista.

“Gli ultimi cinque anni hanno visto Avezzano arrancare in ciascuno dei settori attorno cui ruota la vita politica, sociale, economica, sanitaria e culturale della città – ha spiegato il candidato sindaco Verdecchia – ed è per questo che, assieme alle forze politiche che compongono il Patto per Avezzano, ho scelto di mettermi in gioco, anche e soprattutto perché sostenuto da moltissimi cittadini che vogliono supportare questo progetto. La nostra è una visione progressista finalizzata a sviluppare un’idea di città e, quindi, a gettare le basi per un futuro in cui trasparenza e lealtà verso i cittadini e le cittadine rappresentino i cardini di un nuovo corso, dove ognuna delle parti sociali e dei portatori d’interessi possano dare il loro contributo nel quotidiano e dove nessuno resti indietro. Ad Avezzano tutti possono e devono essere parte attiva del cambiamento”.

“Abbiamo bisogno di idee prima dei nomi, di responsabilità invece dei personalismi", ha dichiarato il prof. D’Amico. "Per mesi, anche ascoltando direttamente cittadine e cittadini, il Patto per Avezzano ha lavorato su sicurezza, mobilità, lavoro, salute, economie del territorio, bisogni delle fasce più fragili della popolazione e continuerà a farlo. Di questo percorso condiviso, partecipato e unitario, l’avvocato Roberto Verdecchia ha accettato di farsi portavoce e garante”.

I componenti del Patto hanno unitariamente sottolineato come la candidatura dell’avvocato Verdecchia, noto e stimato professionista avezzanese con una lunga esperienza nell’amministrazione della Città di Avezzano, sia stata individuata al termine di un lungo percorso di dialogo e confronto avviato oltre un anno fa. Il meticoloso lavoro della coalizione è stato finalizzato a mettere al centro del programma di mandato le reali priorità dei cittadini, nell’ottica della discontinuità e incentrando il focus sulla città che verrà. “Sottoscrivendo la carta d'intenti che abbiamo elaborato per la nostra coalizione", affermano gli esponenti del Patto per Avezzano, “l'avvocato Roberto Verdecchia si è fatto garante di un progetto che mira a restituire trasparenza, coerenza e responsabilità alla politica cittadina dopo anni di personalismi e continui cambi di casacca”.

Il Patto per Avezzano che stamane si è presentato alla città con i rappresentanti locali, regionali e nazionali dei vari partiti, è attualmente formato da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Italia Viva, Rifondazione Comunista e Demos - Democrazia Solidale ma, fanno sapere i portavoce cittadini, “resta aperto alle forze politiche progressiste che stanno completando i loro percorsi interni di confronto. Già in settimana, si terrà un vertice regionale di AVS che definirà la partecipazione alle elezioni amministrative dell’alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi”. Ha proseguito il candidato sindaco Roberto Verdecchia: “Allo stesso modo, in una prospettiva di unità, attendiamo che anche le amiche e gli amici del Partito Democratico concludano le loro consultazioni per portare alla coalizione proposte programmatiche e idee che arricchiscano l'area progressista in vista di questa tornata elettorale".

Oltre ai rappresentanti cittadini e territoriali Giorgio Fedele e Massimo De Maio per il M5S, Rosalia Tangredi per AVS, Claudio Abruzzo per Italia Viva, Antonio Mastrangelo per Rifondazione e Gino Milano per Demos, alla conferenza stampa erano presenti: Gabriella Di Girolamo, Senatrice M5S; Luciano D'Amico, Consigliere regionale; Francesco Taglieri, Capogruppo M5S in Consiglio regionale; Erika Alessandrini, Consigliera regionale M5S; Camillo D'Alessandro, Coordinatore regionale Italia Viva; Alfonso D'Alfonso, Coordinatore regionale Demos; Fabrizio Giustizieri, Coordinatore Sinistra Italiana per la provincia dell’Aquila; Silvano Di Pirro, Segretario provinciale Rifondazione Comunista.

"Quello di oggi è un altro passo in avanti di una coalizione che sta lavorando con serietà per dare un'alternativa concreta a quanti oggi sono esclusi dal potere asfissiante di destre e finto civismo che ha occupato le Istituzioni con una propaganda martellante pagata grazie ai soldi pubblici e che fa sembrare un favore ogni minimo diritto del cittadino e un risultato straordinario anche l’ordinaria amministrazione”, sottolineano le forze del Patto. “Per questo siamo in campo: per dare una possibilità di reale cambiamento alla nostra Avezzano”. “Le cittadine e i cittadini che vogliono sostenere il Patto per Avezzano, condividendone il cammino verso le elezioni comunali di Avezzano di questa primavera, potranno partecipare alle diverse attività che le forze politiche progressiste continueranno a realizzare in città: dai dibattiti ai gazebo informativi, dalle campagne di ascolto per la scrittura di un programma partecipato fino alle riunioni che continueranno a tenersi in modo serrato. A queste attività si affiancherà l’apertura di un comitato elettorale per Roberto Verdecchia Sindaco che sarà un luogo di autentica partecipazione e attivismo. Perché la città ha bisogno di uscire da una condizione di rassegnazione e umiliante servilismo, per ritrovare entusiasmo, protagonismo e voglia di riappropriarsi del proprio futuro”, conclude il Patto per Avezzano.