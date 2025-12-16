Ortona ospiterà la festa regionale della Polizia Locale per San Sebastiano

Il 20 gennaio 2026 le celebrazioni in Abruzzo: “Un riconoscimento al lavoro quotidiano del Corpo”, sottolinea il sindaco Di Nardo

Sarà Ortona a ospitare le celebrazioni regionali in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, in programma il 20 gennaio 2026. La decisione è stata ufficializzata dalla Regione Abruzzo, che ha accolto la candidatura del Comune, come comunicato dall’assessore regionale alla Polizia Locale Roberto Santangelo.

Ad annunciare la notizia è il sindaco di Ortona Angelo Di Nardo, che parla di “un riconoscimento importante per il territorio e per il lavoro svolto quotidianamente dal Corpo di Polizia locale”. Una ricorrenza di grande valore simbolico e istituzionale, occasione per valorizzare il ruolo della Polizia locale e rafforzare i valori di legalità, servizio e vicinanza ai cittadini.

“Ho voluto mantenere personalmente la delega alla Polizia locale – sottolinea il sindaco – perché rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e prossimità sul territorio. Ospitare le celebrazioni regionali di San Sebastiano è motivo di grande orgoglio per la nostra città”.

Soddisfazione anche da parte del comandante della Polizia locale di Ortona, Livio Feragalli, che evidenzia come l’intero Comando accolga con orgoglio l’incarico: “Sarà un onore ospitare istituzioni e rappresentanti delle Polizie locali provenienti da tutto l’Abruzzo. Stiamo già lavorando alla definizione del programma, in sinergia con amministrazione comunale e Regione, per garantire un evento all’altezza del valore istituzionale che rappresenta”.