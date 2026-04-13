Fiera Nazionale dell'Agricoltura: dal 17 al 19 aprile a Lancianofiera

Presentata a Vinitaly la 64ª edizione. Oltre 30.000 metri quadrati espositivi, 500 referenze e una novità internazionale: la prima casa d'aste mondiale di macchinari agricoli sbarca in una fiera italiana di settore

È dal palcoscenico internazionale di Vinitaly, a Verona, che è stata lanciata ufficialmente la 64ª edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano, in programma dal 17 al 19 aprile 2026 al Polo Fieristico d'Abruzzo. Un segnale preciso: quello di un evento che ormai guarda ben oltre i confini regionali. All'annuncio hanno preso parte la presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio, il vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura Emanuele Imprudente, il presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo Alessandro Nicodemi, l'onorevole Guerino Testa e il componente del CdA Bruno De Felice.

Il tema scelto per questa edizione è emblematico: "La terra incontra il domani". Non una semplice suggestione, ma una dichiarazione di intenti. La manifestazione punta a posizionarsi come laboratorio vivente della transizione tecnologica ed ecologica in agricoltura, offrendo risposte concrete alle sfide del cambiamento climatico e della competitività dei mercati globali.

«Il nostro obiettivo è chiaro», ha dichiarato la presidente Mercurio, «fare in modo che ogni visitatore riconosca in questa fiera il luogo dove la terra incontra il domani». Una visione che si traduce in numeri importanti: oltre 30.000 metri quadrati di area espositiva interamente occupata e più di 500 referenze, con espositori provenienti da Abruzzo, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Tra le novità più attese di quest'anno spicca la partecipazione — per la prima volta in una fiera italiana di settore — della più grande casa d'aste internazionale specializzata nella compravendita di macchinari industriali e agricoli, fondata in Canada nel 1958. Un ingresso che conferisce alla manifestazione lancianense una proiezione internazionale del tutto inedita.

Novità anche sul fronte istituzionale: per la prima volta il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo avrà uno spazio dedicato all'interno della fiera. «Partecipare significa per il Consorzio rafforzare il legame tra il mondo del vino e quello agricolo», ha spiegato il presidente Nicodemi, sottolineando come la qualità dei vini d'Abruzzo nasca proprio dalla terra e dalla capacità di innovare nel rispetto della tradizione.

L'assessore Imprudente ha parlato di «visione integrata della filiera agroalimentare», ricordando che il vino è «uno dei nostri ambasciatori nel mondo».

Il programma prevede un fitto calendario di convegni, workshop e panel dedicati a transizione ecologica, digitalizzazione, robotica, droni, gestione sostenibile delle colture e sicurezza sul lavoro. Non mancheranno le aree tematiche: doppia Area Garden con piante e fiori, zona animali da compagnia, Area Fuochi con corsi di barbecue e spettacoli di pizza acrobatica, e una potenziata Area Food con prodotti tipici e street food. All'esterno, una suggestiva esposizione di macchine agricole d'epoca.

Sul versante istituzionale, saranno presenti il Ministero dell'Agricoltura (che ha concesso il patrocinio), la Regione Abruzzo, enti di ricerca e le principali associazioni di categoria — tra cui, per la prima volta, Confagricoltura.

La manifestazione mantiene anche il suo saldo legame con la storia cittadina: le esibizioni del Gruppo Sbandieratori e Musici di Lanciano richiameranno l'antica figura del Mastrogiurato, istituita nel 1304 da Carlo II d'Angiò per la regolazione dei mercati. E i laboratori curati dagli studenti dell'Istituto Agrario "Cosimo Ridolfi" di Scerni porteranno in fiera le nuove generazioni del settore.

TIPOLOGIA DI BIGLIETTO E COSTI:

INTERO online euro 11,50 con saltafila (comprensivo del costo di prevendita) su sito ticketitalia.com

PROMOZIONE online PORTA UN AMICO: euro 18,00 per due persone

INTERO botteghino euro 10,00

RIDOTTO botteghino (11-18 ANNI) euro 5,00

INGRESSO GRATUITO PER BAMBINI FINO A 10 ANNI

INGRESSO GRATUITO PER PERSONE CON DISABILITÀ e per il loro unico accompagnatore.

La biglietteria del Polo Fieristico d’Abruzzo sarà in funzione nei soli giorni della Fiera per l’acquisto direttamente in cassa.

Biglietto elettronico singolo e promozione “Porta un amico” al link https://ticketitalia.com/64-fiera-nazionale-dell-agricoltura-polo-fieristico-abruzzo-lanciano-dal-17-al-19-aprile-2026

COLLEGAMENTI CON SERVIZIO DI BUS NAVETTA GRATUITO

In tema di mobilità, saranno assicurati servizi gratuiti di bus navetta che permetteranno di raggiungere comodamente e senza problemi il Polo fieristico con collegamenti dal Quartiere Santa Rita e dal parcheggio Cantina Rinascita Lancianese, dove ci sarà uno spazio riservato agli espositori.