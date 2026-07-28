Da Marcinelle a Mattmark, Avezzano ricorda le vittime del lavoro: una ferita abruzzese lunga 70 anni

Il 30 luglio nella Sala dei Gonfaloni un incontro per raccontare la storia degli emigrati italiani in Europa e delle tragedie che hanno segnato intere comunità. Saranno presenti la giornalista e studiosa Giorgia Miazzo, il senatore Guido Quintino Liris e il procuratore capo Maurizio Maria Cerrato

Una storia, tante storie. Sono quelle degli uomini e delle donne che hanno lasciato l’Abruzzo per cercare un futuro oltre confine e che, troppo spesso, hanno trovato invece il volto più duro del lavoro, dello sfruttamento e della morte. Una memoria che ad Avezzano torna a vivere in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più drammatiche della storia del lavoro in Europa, nella quale perse la vita un numero altissimo di lavoratori italiani, molti dei quali abruzzesi. Il Comune di Avezzano ha organizzato per il 30 luglio un incontro pubblico dedicato alle grandi tragedie del lavoro e alle migrazioni italiane in Europa, da Marcinelle a Courrières, fino ai drammi delle dighe di Mattmark e Izourt.

Un appuntamento che vuole trasformare la memoria in consapevolezza e consegnare alle nuove generazioni il ricordo di quelle vite spezzate e delle battaglie che hanno contribuito alla conquista dei diritti dei lavoratori. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, si terrà alle 18.30 nella Sala dei Gonfaloni del nuovo Comando della Polizia Locale. Per la prima volta in città sarà presentato il volume della giornalista, linguista e studiosa delle Grandi Migrazioni Italiane nel Mondo Giorgia Miazzo, dal titolo “Migrazioni Italiane in Europa. Storia e Testimonianze delle comunità italiane tra Belgio, Francia, Svizzera e Germania”.

Un libro che racconta l’altra faccia dell’emigrazione italiana: quella fatta di sacrifici, sfruttamento, razzismo e difficile integrazione, ma anche di convivenza, riscatto e trasformazione sociale. Un viaggio nella storia degli italiani che tra Ottocento e Novecento hanno attraversato l’Europa alla ricerca di un futuro, portando con sé il peso di un lavoro spesso durissimo e pericoloso. “L’8 agosto di quest’anno – sottolinea la consigliera comunale Federica Collalto – ricorreranno esattamente i 70 anni dallo scoppio dell’incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio. Questa pagina di storia viene ricordata come una delle più gravi tragedie sul lavoro nella storia dell’Europa. Nella ferita umana di Marcinelle, oltre la metà delle vittime di origine italiana proveniva dall’Abruzzo”. Un dolore che, ancora oggi, appartiene profondamente alla memoria collettiva della regione e che trova un legame particolare con la Marsica. “La Marsica è legata a queste ferite collettive – aggiunge Collalto –. Ricorderemo la dignità del lavoro, il senso del sacrificio e l’importanza della prevenzione.

L’obiettivo è non lasciare cadere nel vuoto questo anniversario nero e, attraverso il confronto e la memoria, trasmettere soprattutto alle nuove generazioni il significato di ricorrenze che hanno segnato profondamente la storia umana e lavorativa dell’Abruzzo”. All’incontro prenderanno parte, in qualità di relatori, il senatore Guido Quintino Liris e il procuratore capo della Procura della Repubblica di Avezzano, Maurizio Maria Cerrato. Accanto a Giorgia Miazzo interverrà anche Gianluca Parise, vicepresidente del Centro Studi Grandi Migrazioni. Il volume della studiosa raccoglie inoltre testimonianze dirette di alcuni orfani di vittime di incidenti sul lavoro, dando voce a chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di quelle tragedie. “L’opera descrive un percorso di difficile integrazione e di razzismo, ma anche di convivenza e di trasformazione sociale – spiega Giorgia Miazzo –. L’obiettivo è rendere questa memoria un’eredità permanente e accessibile a tutti, utile alle generazioni future”.

L’appuntamento del 30 luglio sarà anche l’occasione per inaugurare simbolicamente la Sala dei Gonfaloni come nuovo spazio culturale della città, aperto alle sensibilità e alle storie della comunità. Da Marcinelle a Mattmark, passando per le altre tragedie che hanno attraversato la storia dell’emigrazione italiana, Avezzano sceglie così di fermarsi e ricordare. Perché dietro i numeri delle stragi sul lavoro ci sono volti, famiglie, comunità e vite che non possono essere dimenticate. E perché la memoria, quando diventa conoscenza, può ancora essere uno degli strumenti più forti per difendere la dignità del lavoro e impedire che il passato continui a ripetersi.