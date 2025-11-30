Domenica 30 Novembre 2025

Ascom Abruzzo, oggi l’assemblea regionale: commercio, turismo e imprese al centro del confronto

30/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
All’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni attesi dirigenti Ascom, amministratori e parlamentari per tracciare le priorità dello sviluppo economico regionale

Si terrà oggi, domenica 30 novembre, negli spazi dell’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni (Ch), l’Assemblea regionale annuale di Ascom Abruzzo, appuntamento ormai centrale per il confronto tra il mondo del commercio, del turismo e dell’impresa regionale.

A presiedere i lavori sarà il presidente Angelo Allegrino, affiancato dai direttori delle sedi Ascom delle principali città abruzzesi. All’incontro prenderanno parte anche numerosi rappresentanti istituzionali: sindaci, amministratori locali e regionali, oltre a parlamentari che seguiranno da vicino il dibattito sulle priorità del territorio.

L’assemblea affronterà i temi più urgenti che interessano oggi il tessuto economico e produttivo abruzzese. Al centro, le difficoltà del commercio di prossimità, sempre più sotto pressione tra costi in aumento e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Ampio spazio sarà dedicato anche alle sfide e alle opportunità per il turismo, settore chiave dell’economia regionale, e alle prospettive dell’industria, con particolare attenzione alla crisi dell’automotive e al ruolo delle infrastrutture strategiche per la mobilità e la competitività dell’Abruzzo.

Obiettivo dell’incontro: tracciare proposte concrete e condivise per sostenere la crescita, rilanciare i territori e dare risposte immediate alle difficoltà che imprese e operatori affrontano ogni giorno.

 

