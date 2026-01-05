Lunedì 05 Gennaio 2026

Cultura

Lanciano tra Arte e Gusto”: cultura, sapori e commercio animano piazza Plebiscito

05/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tre giorni di eventi tra cinema per bambini, villaggi interattivi, musica e animazione nel cuore della città promossi da Ascom Abruzzo e assessorato al Commercio del Comune.

Lanciano si prepara a vivere tre giornate all’insegna della cultura, del gusto e del commercio con “Lanciano tra Arte e Gusto”, l’iniziativa promossa da Ascom Abruzzo e dall’Amministrazione comunale di Lanciano, assessorato al Commercio, è in programma dall’8 al 10 gennaio, in piazza Plebiscito.

Un evento pensato per famiglie, bambini e cittadini, che trasformerà il centro storico in un vero e proprio villaggio interattivo, tra appuntamenti culturali, intrattenimento e musica itinerante. Si parte giovedì 8, alle ore 17, con la proiezione di un film Disney, seguita dalle 17.30 dall’apertura del villaggio interattivo di arte e gusto.

La serata proseguirà alle 18.30 con una tombolata, momento di gioco e condivisione aperto a tutti. Venerdì 9 e sabato 10 il programma si arricchisce ulteriormente: alle 17 spazio ancora al cinema Disney, mentre dalle 17.30 il villaggio interattivo sarà animato da DJ set e animazione musicale.

In entrambe le serate, alle 20, la musica si sposterà tra le vie del centro con le esibizioni itineranti: “I Vintage” venerdì 9 e “Mamy Wata” sabato 10. “Lanciano tra Arte e Gusto” sarà  così un’occasione per vivere il centro cittadino, sostenere il commercio locale e trascorrere momenti di svago e socialità, in un’atmosfera di festa capace di unire grandi e piccoli.

