Silvi Marina, aggredisce la compagna in hotel con calci e pugni: arrestato dai Carabinieri

La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. L'aggressione è avvenuta in una struttura ricettiva durante le vacanze.

Aggredisce la compagna a calci e pugni all'interno di una stanza d'albergo dove la coppia si trovava in villeggiatura. I Carabinieri della Stazione di Silvi Marina hanno arrestato nella tarda serata di ieri un uomo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. A far scattare i soccorsi è stata la vittima stessa, che è riuscita ad allertare le forze dell'ordine mentre era in corso l'aggressione. L'intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare l'uomo e di evitarne ulteriori conseguenze. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Teramo: i medici le hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.