Lunedì 14 Settembre 2026

Cronaca

Silvi Marina, aggredisce la compagna in hotel con calci e pugni: arrestato dai Carabinieri

14/09/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Silvi Marina, aggredisce la compagna in hotel con calci e pugni: arrestato dai Carabinieri

La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. L'aggressione è avvenuta in una struttura ricettiva durante le vacanze.

Aggredisce la compagna a calci e pugni all'interno di una stanza d'albergo dove la coppia si trovava in villeggiatura. I Carabinieri della Stazione di Silvi Marina hanno arrestato nella tarda serata di ieri un uomo, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. A far scattare i soccorsi è stata la vittima stessa, che è riuscita ad allertare le forze dell'ordine mentre era in corso l'aggressione. L'intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare l'uomo e di evitarne ulteriori conseguenze. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Teramo: i medici le hanno diagnosticato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Silvi Carabinieri

Potrebbero interessarti

Carabinieri Chieti: il Colonnello Pellegrino si presenta. "Siamo al servizio del cittadino, il carabiniere sia un punto di riferimento e un baluardo"

Il nuovo Comandante Provinciale, Mario Pellegrino, ha presentato questa mattina alla stampa le sue linee programmatiche e la sua visione dell'Arma. Subentra al Colonnello Di Caro.

Controlli a Montesilvano: fermati in auto con oltre un etto di droga e spray al peperoncino, arrestati tre ventenni

I Carabinieri sequestrano hashish, marijuana e materiale da spaccio durante un posto di blocco in via Vestina. I giovani si trovano ai domiciliari.

Perseguitava l'ex fidanzata a San Salvo: arrestato 25enne molisano

Attivato il Codice Rosso dopo l'ennesima molestia. Il giovane si trova ora recluso nel carcere di Torre Sinello in attesa della convalida.

Pescara, sorpreso a rubare nelle auto all'area di risulta: arrestato 54enne

Beccato in flagranza dalla Polizia Locale durante un pattugliamento in moto. Stamattina la convalida dell'arresto e il trasferimento in carcere. Masci: «Controlli quotidiani e attenzione alta in centro».

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb