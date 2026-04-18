Lupi morti in Abruzzo, Marsilio: “Fatto gravissimo, pronti a costituirci parte civile”

Si chiude un ciclo di incontri svoltosi in dodici mesi che ha attraversato quattro regioni, coinvolto oltre 3.100 persone e prodotto un risultato che i dati sintetizzano bene: nell'area del cratere i nuovi posti di lavoro sono cresciuti del 12,4% tra il 2022 e il 2024. Si tratta dell’effetto di una scelta politica precisa: investire sui giovani dei territori e non solo sulla ricostruzione materiale degli edifici.