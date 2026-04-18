Sabato 18 Aprile 2026

Cronaca

Lupi morti in Abruzzo, Marsilio: “Fatto gravissimo, pronti a costituirci parte civile”

18/04/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Lupi morti in Abruzzo, Marsilio: “Fatto gravissimo, pronti a costituirci parte civile”

Il presidente della Regione chiede indagini rapide: “Possibile avvelenamento, colpito il nostro patrimonio naturalistico”

È allarme in Abruzzo per il ritrovamento di numerosi lupi morti sulle montagne. Un episodio che scuote istituzioni e opinione pubblica, aggravato dall’ipotesi – sempre più concreta – di un avvelenamento, supportata dal rinvenimento di esche sul territorio.

A intervenire con fermezza è il presidente della Regione, Marco Marsilio, che parla di un fatto “gravissimo e inquietante”.

«Il ritrovamento di numerosi lupi morti sulle montagne abruzzesi suscita grande dolore e profonda preoccupazione – ha dichiarato –. L’ipotesi concreta che si possa trattare di un avvelenamento rende questo episodio ancora più grave».

Marsilio ha quindi chiesto agli organi inquirenti di fare piena luce in tempi rapidi, individuando i responsabili di quello che definisce senza mezzi termini un gesto criminale: «Colpisce il patrimonio naturalistico della nostra terra e offende il senso civico della comunità abruzzese».

La Regione annuncia inoltre una linea dura: «Siamo pronti a costituirci parte civile contro questi delinquenti e a sostenere ogni azione utile perché venga fatta giustizia».

Un richiamo forte alla tutela dell’ambiente e della legalità: «La difesa della fauna resta per noi una priorità assoluta».

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