Francesco Prospero premia i Carabinieri: recuperati 40mila euro a un anziano vittima di truffa

Il Presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo consegna le pergamene ai militari di San Giovanni Teatino per l’operazione che ha restituito l’intera somma sottratta

Il Presidente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo, Francesco Prospero, ha consegnato le pergamene di riconoscimento ai militari della Stazione Carabinieri di San Giovanni Teatino protagonisti dell’operazione che ha consentito di recuperare 40.000 euro sottratti con una truffa a un cittadino settantenne.

Un intervento tempestivo e determinante che ha permesso di bloccare le somme prima che venissero definitivamente disperse e di restituirle integralmente alla vittima, evitando un grave danno economico e psicologico.

Il riconoscimento è stato conferito al Luogotenente C.S. Armando D’Arpino, al Maresciallo Maggiore Francesco Eboli e al Maresciallo Maggiore Domenico Damiano, alla presenza del Maggiore Renato Lanzolla, Comandante della Compagnia Carabinieri di Chieti, del Sindaco di San Giovanni Teatino Giorgio Di Clemente, del consigliere regionale e comunale Luciano Marinucci, del consigliere comunale Michele Ranni e dell’assessore Paola Zuccharini.

«Il recupero di 40mila euro a un anziano vittima di truffa rappresenta un risultato di straordinario valore umano oltre che investigativo. Difendere gli anziani significa difendere la dignità della nostra comunità», ha dichiarato il Presidente dell’Osservatorio della Legalità.

«Questa operazione dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e Forze dell’Ordine per garantire sicurezza e prevenzione, soprattutto a tutela delle persone più fragili», ha aggiunto Luciano Marinucci.

«La presenza dello Stato sul territorio è il presidio più efficace contro fenomeni che generano insicurezza. A nome della comunità esprimo gratitudine ai Carabinieri per il lavoro svolto», ha sottolineato il Sindaco Giorgio Di Clemente.

L’iniziativa si inserisce nell’attività che l’Osservatorio della Legalità sta portando avanti su tutto il territorio regionale per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, attraverso campagne di sensibilizzazione e una costante collaborazione con le Forze dell’Ordine.