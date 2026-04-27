Dalla violenza alla rinascita: Rosi, la gattina seviziata, trova casa in Abruzzo e torna a vivere

Adottata da un volontario della LNDC Animal Protection, la gattina vittima di una brutale aggressione a Roma, lascia la clinica: condizioni ancora delicate, ma il peggio è alle spalle.

C’è un momento preciso in cui una storia cambia direzione. Per Rosi, quel momento è arrivato dopo settimane di dolore, paura e silenzio. La gattina vittima di una brutale violenza avvenuta a Roma il mese scorso ha finalmente lasciato la clinica e trovato una casa, in Abruzzo. Una casa vera. Di quelle con un divano, mani gentili e tempo per guarire.

Dopo un lungo ricovero e cure intensive, seguite con apprensione da tanti in tutta Italia, Rosi è stata adottata da Pierluigi, attivista della LNDC Animal Protection. È lui, oggi, il volto di quella seconda possibilità che sembrava lontana. Le condizioni della gattina restano delicate. Serviranno ancora controlli, attenzioni costanti, pazienza. Ma il quadro clinico è in netto miglioramento e, soprattutto, Rosi non è più sola. “Oggi è un giorno che aspettavamo con il cuore in gola”, ha dichiarato Piera Rosati, presidente dell’associazione.

“Dopo tanta sofferenza, Rosi può finalmente conoscere cosa significa sentirsi al sicuro, avere una casa, un divano su cui riposare e tante coccole. È un piccolo grande traguardo”. E quel divano, oggi, esiste davvero. Rosi ci si è già sistemata sopra, prudente ma curiosa, con quella diffidenza che racconta tutto quello che ha passato. “Appena arrivata si è nascosta e mi ha soffiato – racconta Pierluigi – ma nel giro di poche ore ha iniziato a fidarsi. Ora si lascia coccolare, fa le fusa, e ogni tanto esplora la casa. Sta tornando a vivere, a modo suo”. Dietro questa storia non c’è solo un’adozione. C’è una rete. Una mobilitazione fatta di cittadini, volontari, veterinari. Un filo invisibile che non si è mai spezzato e che ha accompagnato Rosi passo dopo passo, dalla violenza alla speranza. La strada, però, non è ancora conclusa. L’associazione ribadisce che continuerà a seguire il suo percorso di recupero e, allo stesso tempo, a chiedere giustizia: l’obiettivo resta individuare e perseguire il responsabile di quanto accaduto.