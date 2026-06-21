Banda dei furti d’auto smantellata: quattro arresti tra Puglia, Molise e Abruzzo

Operazione della Polizia di Stato: colpita rete di ricettazione e furti lungo la fascia adriatica, indagini ancora in corso

La Polizia di Stato ha sgominato un gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di furti d’auto tra Puglia, Molise e Abruzzo. L’operazione, coordinata dalla Procura di Foggia e condotta dal Commissariato di San Severo, ha portato all’esecuzione di quattro misure cautelari in provincia di Foggia: due arresti in carcere e due ai domiciliari.

Le indagini hanno consentito di ricostruire diversi episodi di furto e ricettazione grazie a intercettazioni, pedinamenti e sistemi di videosorveglianza. Gli investigatori ritengono di aver individuato il cuore operativo del gruppo, attivo lungo la dorsale adriatica.

L’attività investigativa prosegue per identificare eventuali complici e ulteriori canali di ricettazione della refurtiva.