Un lancianese nel viaggio della Fiamma Olimpica: Arturo D’Orsogna tedoforo nella tappa Abruzzo-Molise

C’è anche un lancianese tra i protagonisti del viaggio della Fiamma Olimpica. Arturo D’Orsogna, 36 anni, ha partecipato come tedoforo alla 26ª tappa del percorso olimpico, quella molisano-abruzzese, svoltasi lo scorso 2 gennaio da Isernia a Pescara.

Ex arbitro di calcio e attualmente referente informatico del CRA Abruzzo dell’AIA FIGC, D’Orsogna è stato il nono frazionista della tappa, percorrendo il tratto centrale della città di Isernia: da piazza San Pietro Celestino lungo Corso Marcelli fino al Duomo, portando la Fiamma in uno dei momenti più suggestivi dell’evento.

«È stata un’esperienza emozionante fin dalla designazione come tedoforo – ha raccontato –. Durante il percorso ho provato un mix di sentimenti: orgoglio, tensione, commozione e tanta felicità». Un sogno che si è avverato e che resterà impresso nella memoria: «Una giornata indimenticabile per me, per mia moglie Angelica e per tutta la mia famiglia, che mi ha sostenuto in questa splendida avventura».

Appassionato di sport, in particolare di ciclismo e sci praticati a livello amatoriale, Arturo D’Orsogna ha sempre vissuto lo sport come parte integrante della propria vita. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha completato il suo percorso di studi con un master in Diritto ed Economia dello Sport nell’Unione Europea.

La sua partecipazione al viaggio della Fiamma Olimpica rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per la città di Lanciano, che vede uno dei suoi cittadini contribuire a un evento simbolo di valori universali come pace, unità e passione sportiva.