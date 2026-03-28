Fiera Nazionale dell'Agricoltura, Lanciano si prepara alla 64ª edizione

Dal 17 al 19 aprile il Polo Fieristico d'Abruzzo ospita una delle rassegne agricole più importanti del Centro-Sud. Tema dell'edizione 2026: "La terra incontra il domani"

Lanciano torna ad essere per tre giorni capitale dell'agricoltura del Centro-Sud. Dal 17 al 19 aprile il Polo Fieristico d'Abruzzo ospita la 64ª edizione della Fiera Nazionale dell'Agricoltura, una delle manifestazioni di settore più longeve d'Italia, con oltre sessant'anni di storia alle spalle.

I 30 mila metri quadrati di area espositiva sono già interamente occupati, con oltre 500 referenze in mostra. Accanto agli espositori abruzzesi, arriveranno imprese da Marche, Lazio, Puglia, Campania, Veneto e Trentino-Alto Adige. Tra le novità di quest'anno spicca la presenza, per la prima volta in una fiera italiana del settore, della più grande casa d'aste mondiale specializzata in macchinari industriali e agricoli, nata in Canada nel 1958.

In esposizione ci saranno mezzi agricoli, macchinari per la lavorazione del suolo e attrezzature di nuova generazione, con un'attenzione particolare a sostenibilità, agricoltura di precisione, sicurezza sul lavoro e movimento terra. Il programma convegnistico, ospitato nell'area dedicata, proporrà workshop su transizione ecologica, digitalizzazione, robotica e droni, gestione sostenibile delle coltivazioni, enogastronomia, filiere e produzioni identitarie.

"Il nostro obiettivo è chiaro: fare in modo che ogni visitatore riconosca in questa fiera il luogo dove la terra incontra il domani", ha dichiarato Ombretta Mercurio, presidente di Lancianofiera, sottolineando la vocazione della manifestazione come "baricentro per l'agricoltura" e punto d'incontro tra agricoltori, imprenditori, associazioni e istituzioni.

Nell'area istituzionale del padiglione 3 sarà presente il Ministero dell'Agricoltura, che ha concesso il patrocinio alla rassegna, insieme alla Regione Abruzzo, alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, all'INAIL Abruzzo e alla Camera di Commercio Chieti Pescara. Sul fronte delle associazioni di categoria, accanto a Coldiretti e CIA, quest'anno partecipa per la prima volta anche Confagricoltura. Novità anche per il Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, che per la prima volta avrà uno spazio dedicato tra i padiglioni.

Confermata la partnership con Eco.Lan Spa, la società pubblica che gestisce il sistema integrato dei rifiuti urbani per 83 Comuni abruzzesi. In linea con il tema dell'economia circolare, tutti gli espositori riceveranno in omaggio una scatolina con semi e terriccio ottenuto da frazione organica. "Fermamente convinti che l'economia circolare debba diventare leva di sviluppo ambientale, energetico ed economico", ha spiegato la presidente Mercurio, il gesto vuole simboleggiare il valore generato da ciò che era considerato solo uno scarto.

La fiera ospiterà anche una doppia Area Garden con semi, piante e fiori, una zona dedicata ai piccoli animali da compagnia e un'Area Fuochi dove si terranno corsi di cottura al barbecue e dimostrazioni di campioni mondiali di pizza acrobatica. L'Area Food, ampliata rispetto alle edizioni precedenti, includerà un ristorante, isole dedicate alle produzioni locali e street food. Nell'area esterna non mancheranno le macchine d'epoca, con una sezione speciale riservata a quelle agricole.

Prosegue inoltre la collaborazione con l'associazione culturale Il Mastrogiurato e il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Lanciano, che faranno rivivere ai visitatori la secolare tradizione fieristica della città, risalente al 1304.

L'ingresso costa 10 euro al botteghino (ridotto 5 euro per gli 11-18 anni), mentre online è disponibile a 11,50 euro con servizio saltafila sul sito ticketitalia.com. Gratuito l'accesso per i bambini fino a 10 anni e per le persone con disabilità con il loro accompagnatore. Previsto un servizio di bus navetta gratuito dal Quartiere Santa Rita e dal parcheggio Cantina Rinascita Lancianese.