Turismo, il più grande tour operator Giapponese, la JTB, alla scoperta dell’Abruzzo

Con l' educational tour promosso dalla Camera di commercio Chieti Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo e la Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia. D’Amario: “Segnale di apertura verso un mercato di qualità”

PESCARA – L’Abruzzo conquista il Giappone. La JTB – Japan Travel Bureau, il più grande operatore turistico nipponico e uno dei principali player mondiali del settore, è in visita in questi giorni nella regione grazie a un educational tour promosso dalla Camera di commercio Chieti Pescara, in collaborazione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo e la Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia.

Il programma ha condotto la delegazione nipponica nei luoghi più identitari dell’Abruzzo: da Campo Imperatore ai borghi di Castel del Monte e Santo Stefano di Sessanio, passando per L’Aquila, Sulmona, Pescocostanzo, Scanno, fino a Vasto e alla suggestiva Costa dei Trabocchi. Cultura, natura, enogastronomia ed esperienze autentiche sono stati i fili conduttori del percorso.

L’iniziativa affonda le radici nella missione istituzionale condotta a Tokyo lo scorso marzo, durante la quale i vertici camerali di Chieti Pescara hanno incontrato i rappresentanti della JTB, riscontrando un forte interesse a inserire l’Abruzzo nei pacchetti dedicati al mercato giapponese. Un risultato che apre prospettive significative, considerando che si tratta di un target particolarmente alto-spendente e attento alla qualità.

“L’arrivo in Abruzzo di JTB, leader assoluto del turismo giapponese, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio – ha dichiarato Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara –. I turisti giapponesi sono molto sensibili alla qualità, all’autenticità e alla dimensione culturale dei viaggi: valori che la nostra regione è in grado di esprimere appieno. Con questa iniziativa poniamo le basi per attrarre un turismo di fascia medio-alta, con ricadute positive per comunità e imprese locali”.

Questa mattina il sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, ha preso parte a una delle tappe dell’iniziativa, sottolineandone l’importanza: “La presenza della JTB in Abruzzo è un riconoscimento del valore del nostro territorio. È un’occasione concreta per intercettare un turismo di qualità, attento alla cultura, alla natura e all’autenticità. Lavorare in sinergia con gli operatori locali e con i grandi player internazionali ci consente di rafforzare la promozione della nostra regione sui mercati esteri”. Il tour si è concluso oggi con nella sede della Camera di Commercio di Pescara, dove la delegazione della JTB ha incontrato gli operatori turistici abruzzesi in un fitto programma di incontri B2B. Un’occasione concreta per aprire nuovi canali commerciali e costruire pacchetti esperienziali capaci di portare il Giappone a scoprire l’Abruzzo più autentico.