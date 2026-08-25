Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: si chiude il mandato del Consiglio Direttivo, Giovanni Cannata nominato Commissario straordinario

Presentato il Bilancio Sociale dell’Ente. Dal 26 agosto si apre la fase di transizione per garantire la continuità amministrativa in attesa del rinnovo degli organi di governo.

Si è concluso ufficialmente questa mattina il mandato del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), insediatosi il 13 febbraio 2021. L’ultima seduta dell'organo collegiale ha coinciso con la presentazione del Bilancio Sociale dell’Ente, illustrato prima ai consiglieri e successivamente a tutto il personale.

Il documento offre una rendicontazione organica delle attività svolte, dei traguardi raggiunti e del valore generato per il territorio nel corso degli ultimi anni. Nelle prossime settimane il Bilancio Sociale sarà consultabile online sul sito istituzionale e distribuito in formato cartaceo presso i Centri Visita del Parco.





A partire da domani si aprirà formalmente la fase di transizione: il presidente uscente Giovanni Cannata assumerà l'incarico di Commissario straordinario del Parco, in virtù del decreto di nomina adottato lo scorso 10 agosto 2026. L’incarico commissariale garantirà la piena continuità istituzionale, gestionale e amministrativa dell’area protetta fino al completamento dell'iter di nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.