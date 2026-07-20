Nasce “Piacere, Abruzzo!”: a Lancianofiera il primo Salone regionale del Turismo

Dal 2 al 4 ottobre oltre 30 tour operator internazionali, incontri B2B, workshop ed eventi per promuovere il territorio. D'Amario: «L'Abruzzo non si sogna, si vive»

Un unico grande palcoscenico per raccontare l'Abruzzo, mettere in rete territori, istituzioni e imprese e trasformare la regione in una destinazione sempre più attrattiva sui mercati nazionali e internazionali. Con questo obiettivo nasce "Piacere, Abruzzo!", il primo Salone regionale del Turismo, in programma dal 2 al 4 ottobre 2026 negli spazi di Lancianofiera – Polo Fieristico d'Abruzzo.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede della Regione Abruzzo dal sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, affiancato dalla presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio, dai dirigenti delle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso, Tosca Chersich e Salvatore Florimbi, dal direttore di Abruzzo Travelling, Claudio Ucci, e dall'assessore del Comune di Lanciano Maria Ida Troilo.

Per la Regione si tratta di una svolta nella strategia di promozione turistica.

«Oggi è un giorno importante perché cambiamo il paradigma – ha dichiarato D'Amario –. Per troppo tempo l'Abruzzo è stato definito il segreto meglio custodito al mondo. Oggi, grazie al lavoro di promozione svolto, lo è sempre meno. I dati ci premiano: nei primi sei mesi del 2026 abbiamo registrato un incremento del 14% del turismo internazionale, collocandoci al terzo posto in Italia per crescita del turismo estero. Dopo aver sfiorato i nove milioni di presenze nel 2025, vogliamo crescere ancora. Non porteremo più l'Abruzzo nel mondo: sarà il mondo a venire in Abruzzo. Perché l'Abruzzo non si sogna, si vive».

Il Salone sarà articolato su due direttrici complementari. Da una parte BuyAbruzzo, l'area business dedicata agli incontri tra operatori turistici, strutture ricettive, consorzi e buyer italiani e stranieri. Sono già oltre 30 i tour operator internazionali che hanno confermato la loro presenza.

Dall'altra, un'ampia area aperta al pubblico con workshop, laboratori dedicati al turismo sostenibile, percorsi enogastronomici e momenti di approfondimento, pensati per valorizzare le eccellenze del territorio e coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati.

A fare da cornice al Salone sarà anche un ricco calendario di eventi "fuori salone", che animeranno l'estate nelle quattro province abruzzesi, insieme ai fam trip esperienziali, viaggi di familiarizzazione riservati ai buyer internazionali per far conoscere direttamente le bellezze, i borghi, i paesaggi e le tradizioni della regione.

L'iniziativa è promossa attraverso una partnership istituzionale tra Regione Abruzzo, Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso, Lancianofiera e Abruzzo Travelling, accompagnata dal claim "L'Abruzzo non si sogna, si vive", destinato a diventare il nuovo messaggio identitario della promozione turistica regionale.

Con "Piacere, Abruzzo!", Lanciano si prepara così a ospitare il primo grande appuntamento fieristico interamente dedicato alla promozione coordinata dell'offerta turistica abruzzese, con l'obiettivo di fare del territorio una vetrina internazionale e un punto di incontro tra domanda e offerta del settore.