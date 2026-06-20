Ciclovia adriatica, D'Amario: "a Francavilla al Mare uno dei finanziamenti più importanti dell'intero tracciato abruzzese"

Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario, in vista della cerimonia inaugurale del primo tratto della Ciclovia Adriatica in programma domenica 21 giugno a Francavilla al Mare.
«Francavilla al Mare è tra i Comuni che hanno beneficiato dei maggiori finanziamenti dell'intero progetto regionale della Ciclovia Adriatica. Un risultato importante che testimonia l'attenzione che Regione Abruzzo ha voluto riservare a un territorio strategico per lo sviluppo turistico dell'intera regione».
«Dietro i numeri c'è un lavoro intenso e spesso poco visibile, fatto di interlocuzioni istituzionali, attività amministrative e confronto costante con i Ministeri competenti per garantire la piena disponibilità delle risorse e consentire ai Comuni di procedere con gli interventi. Regione Abruzzo ha creduto fortemente nella Ciclovia Adriatica e ha lavorato senza sosta affinché questo progetto potesse trasformarsi in una realtà concreta per i territori».
«La scelta di destinare a Francavilla una quota importante delle risorse disponibili nasce dalla consapevolezza del ruolo che questa città svolge all'interno del sistema turistico regionale. Francavilla è una delle più importanti destinazioni della costa abruzzese e rappresenta uno snodo fondamentale del percorso cicloturistico che collegherà l'intero litorale».
«L'inaugurazione di domenica rappresenta la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale avere una Regione capace di programmare, investire e accompagnare i territori nella realizzazione di opere strategiche. Dietro questo risultato vi è un intenso lavoro istituzionale che ha consentito di garantire risorse fondamentali e trasformare un progetto in un'infrastruttura reale e fruibile dai cittadini.».
«Da abruzzese, da amministratore regionale e da cittadino di Francavilla al Mare sono estremamente orgoglioso di vedere la città protagonista di questo percorso e di aver contribuito al suo sviluppo. La città raccoglie oggi i frutti di un finanziamento che contribuirà a renderla ancora più attrattiva, moderna e competitiva dal punto di vista turistico. Regione Abruzzo continuerà ad accompagnare i territori affinché tutti gli interventi previsti possano essere completati e valorizzati al meglio, nell'interesse delle comunità locali e dell'intero sistema turistico regionale».