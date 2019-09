Campli ospita Assemblea Interregionale Associazione Borghi Più Belli D’Abruzzo e Molise

Stamane nella Sala Consigliare di Palazzo Farnese, l’edificio civico più antico d’Abruzzo, l’assemblea è stata aperta dalla relazione del Coordinatore Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco.

Ne fanno parte oltre alla città Farnese i comuni di Abbateggio, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Caramanico Terme, Castel Del Monte, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella Del Tronto, Navelli, Opi, Guardiagrele, Pacentro,Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pietracamela, Pretoro, Penne,Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio, Scanno, Villalago, Pacentro, Frosolone, Oratino Sepino e Fornelli.







Stamane nella Sala Consigliare di Palazzo Farnese, l’edificio civico più antico d’Abruzzo, l’assemblea è stata aperta dalla relazione del Coordinatore Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco. Un importante momento anche per definire progetti di collaborazione con gli altri borghi, come le iniziative già sviluppate con Civitella del Tronto nell’ambito del progetto Città Sorelle. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Campli, Federico Agostinelli. “Oggi è una grande giornata per Campli. Il nostro borgo è per un giorno “Capitale dei Borghi Più Belli d’Abruzzo e Molise.” Ad un anno esatto dall’ingresso nel Club de I Borghi Più Belli d’Italia, ospitiamo infatti l’Assemblea interregionale per discutere delle iniziative da sviluppare congiuntamente per la promozione culturale e turistica dei nostri territori. - Dice il sindaco - Una di queste è il progetto di Intesa tra il Coordinamento Regionale Abruzzo-Molise e la città cinese di Zhengzhou. A nome dell’amministrazione comunale, ho consegnato una targa al nostro Arcidiacono Parroco Don Adamo Varanesi, in occasione del riconoscimento del titolo di Santuario alla Cripta della Cattedrale di Santa Maria in Platea. Un motivo in più per venire a visitare il nostro borgo! “ Dice il sindaco che ha ringraziato a tutti i delegati intervenuti, il Consigliere Comunale con delega ai rapporti con il Club, Melissa Galli, per l’impegno profuso nell’organizzazione della giornata e il Coordinatore del Club Abruzzo Molise Antonio Di Marco.”