Bandiere Verdi: Magnacca e D’Amario premiano le località balneari a misura di bambino

Salgono a undici le località balneari family friendly premiate dai pediatri. D’Amario: “Un vanto che qualifica la nostra costa”

L’Abruzzo si conferma una delle mete più amate dalle famiglie italiane. E lo fa con un nuovo riconoscimento: San Salvo Marina, da quest’anno, entra ufficialmente tra le località balneari Bandiera Verde, il prestigioso vessillo assegnato ogni anno da un comitato di pediatri alle spiagge più sicure e attrezzate per i bambini.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina proprio a San Salvo Marina, alla presenza del sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario, dell’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca e del sindaco Emanuela De Nicolis, che ha fatto gli onori di casa ai numerosi sindaci intervenuti da tutta Italia. “Con l’ingresso di San Salvo Marina – ha dichiarato D’Amario – l’Abruzzo raggiunge quota undici località Bandiera Verde, confermandosi tra le regioni più virtuose in Italia. Un grande grazie va al professor Italo Farnetani, fondatore di questo riconoscimento, che insieme alla Bandiera Blu contribuisce a rafforzare l’immagine dell’Abruzzo marino, sempre più scelto da famiglie e turisti anche stranieri”.

A fare la differenza sono le caratteristiche premiate: spiagge sabbiose, acqua bassa e pulita, servizi efficienti, giochi e sicurezza, tutto pensato per accogliere i più piccoli e garantire vacanze serene per tutta la famiglia. “La Bandiera Verde – ha spiegato l’assessore Magnacca – è come un distintivo d’eccellenza: viene assegnata solo alle spiagge che rispettano standard rigorosi e offrono ambienti ideali per i bambini. L’Abruzzo oggi è la regione con la più alta densità di Bandiere Verdi in rapporto alla sua costa”.

Ecco l’elenco delle località abruzzesi Bandiera Verde 2025:

Alba Adriatica (dal 2019)

Giulianova (dal 2010)

Montesilvano (dal 2010)

Ortona – Spiaggia dei Saraceni (dal 2019)

Pescara (dal 2016)

Pineto – Torre Cerrano (dal 2016)

Roseto degli Abruzzi (dal 2012)

San Salvo Marina (dal 2024)

Silvi Marina (dal 2012)

Tortoreto (dal 2015)

Vasto Marina (dal 2010)

Il riconoscimento non è solo simbolico, ma ha un impatto concreto sull’attrattività turistica della regione, sempre più orientata verso un modello accogliente, sostenibile e a misura di famiglia. La costa abruzzese, da nord a sud, si presenta così come un laboratorio di turismo intelligente, dove la qualità dei servizi, la sicurezza e il benessere dei più piccoli diventano il vero biglietto da visita. Un altro traguardo per una regione che continua a crescere, puntando sull’autenticità, sul mare pulito e sulla capacità di far sentire a casa ogni visitatore, grande o piccino.

Miriana Lanetta