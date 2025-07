Abruzzo, la meta che incanta: boom di ricettività e Costa dei Trabocchi regina dell’estate

Crescono strutture, presenze e attrattività. La Via Verde traina un turismo lento, esperienziale e sempre più internazionale

Negli ultimi anni l’Abruzzo ha cambiato volto. O meglio, ha imparato a valorizzare il proprio volto più autentico. I numeri parlano chiaro: la ricettività turistica è cresciuta costantemente, sia in termini di strutture che di presenze. Alberghi, B&B, agriturismi, case vacanza: oggi la regione è pronta ad accogliere viaggiatori in ogni stagione, e in ogni angolo del territorio.

Uno dei simboli di questa trasformazione è senza dubbio la Costa dei Trabocchi, una perla dell’Adriatico che ha smesso di essere solo una suggestione per diventare una meta turistica di riferimento nazionale e internazionale. La Via Verde, la pista ciclopedonale che corre lungo l’ex tracciato ferroviario a picco sul mare, ha fatto da acceleratore naturale.

Lunga oltre 40 chilometri, da Ortona a Vasto, ha trasformato l’intera fascia costiera in un’esperienza immersiva tra natura, gastronomia e storia. Un turismo lento, consapevole, emozionale, che non si limita a una giornata in spiaggia, ma diventa percorso, scoperta, racconto. I trabocchi, le antiche macchine da pesca sospese tra cielo e mare, oggi sono ristoranti panoramici, spazi culturali, simboli identitari. Una fotografia che è diventata virale sui social e nei cuori.

La loro presenza iconica, unita alla bellezza delle calette e dei borghi marinari come San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, ha contribuito in modo decisivo alla crescita delle presenze turistiche lungo la costa teatina. Secondo i dati diffusi dalla Regione, l’Abruzzo ha superato i 7 milioni di presenze nel 2024, con una crescita ulteriore nel 2025. Ma ciò che colpisce è la qualità della permanenza: il soggiorno medio si allunga, i turisti tornano, raccontano, e portano altri visitatori. La crescita del turismo extralberghiero è stata impressionante, soprattutto grazie ai B&B e alle locazioni brevi. E il trend non si ferma: sono sempre di più le famiglie, le coppie, i gruppi che scelgono l’Abruzzo per vacanze che combinano mare, natura, sport, enogastronomia e cultura. “Il nostro territorio è diventato attrattivo anche grazie alla capacità di raccontare le sue emozioni, non solo le sue bellezze” ha dichiarato il sottosegretario regionale al Turismo Daniele D’Amario, sottolineando il ruolo centrale della promozione smart e a basso costo fatta sui canali social.

Dalla montagna al mare, passando per i parchi, le città e i borghi, l’Abruzzo oggi è una regione che si lascia vivere. Che sa accogliere. Che sta diventando, a tutti gli effetti, una destinazione di riferimento per chi cerca autenticità e bellezza senza filtri. E la Costa dei Trabocchi, con la sua linea sospesa sull’Adriatico e quei giganti di legno che raccontano il mare, è il manifesto perfetto di questo nuovo racconto.

Miriana Lanetta