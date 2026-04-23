Pescara capitale del karate e della danza: nel weekend del 25 e 26 aprile due grandi eventi nazionali firmati CSEN, con oltre 3mila partecipanti

“Sarà un fine settimana che unisce sport, inclusione e arte" commenta il Sindaco Carlo Masci.

Questa mattina, nel corso della conferenza stampa, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, di Delia Piralli (Vicepresidente Nazionale CSEN), di Piera Sabatini (Responsabile Nazionale CSEN Danza Classica), di Ugo Salines (Vicepresidente Nazionale e Presidente regionale CSEN) e di Agostino Toppi (referente regionale CSEN Abruzzo Karate), sono stati presentati i due importanti eventi sportivi che animeranno la città nel prossimo fine settimana, organizzati dallo CSEN con il patrocinio del Comune di Pescara. Il 25 e 26 aprile 2026, Pescara si trasformerà nel cuore pulsante del karate italiano e dello sport integrato, ospitando presso il Palazzetto Giovanni Paolo II la prestigiosa Coppa Nazionale Karate CSEN 2026.

Un evento di rilevanza nazionale che porterà in Abruzzo un movimento sportivo imponente, confermando la città come punto di riferimento per questa disciplina. I numeri della manifestazione sono straordinari: 2750 prove di gara, 108 società sportive partecipanti, rappresentanze provenienti dalle 20 regioni italiane, 100 ufficiali di gara e oltre 60 atleti impegnati nel Parakarate (karate integrato). Una partecipazione che rende questa edizione tra le più significative e spettacolari mai realizzate. Per due giorni, il palazzetto sarà attraversato da un flusso continuo di atleti dai 5 ai 75 anni, creando un’atmosfera intensa fatta di energia, tecnica e passione.

Tra gli elementi più rilevanti dell’evento spicca lo Sport Integrato del Parakarate: oltre 60 atleti con disabilità si confronteranno nelle discipline del kata e del kumite adattato. La loro presenza rappresenta non solo un momento sportivo, ma il cuore autentico della manifestazione, simbolo della missione educativa, inclusiva e sociale promossa dallo CSEN. Parallelamente, nelle stesse giornate, il Teatro Flaiano ospiterà la tredicesima edizione del Campionato Nazionale C.S.E.N. “Danza Classica e di Carattere” e del Concorso Nazionale “Pescara Danza 2026”, dedicato alle Danze Accademiche e alla Street Dance. L’evento ha registrato un grande successo già in fase di adesione: 43 scuole di danza provenienti da tutta Italia, 139 coreografie in programma e ben 870 partecipanti. Numeri che testimoniano la crescente rilevanza e il prestigio della manifestazione a livello nazionale. Il programma prenderà il via sabato 25 aprile, dalle ore 10 alle 12, con un workshop gratuito di danza moderna aperto a 30 partecipanti, a cura di Sara Pischedda della Teramo Dance Experience. A seguire, spazio alle Danze Accademiche per le categorie Baby e Allievi (Modern, Contemporaneo, Fantasy e Show Dance), in una sessione riservata ai genitori dei partecipanti. Nel pomeriggio si esibiranno i più piccoli della Street Dance, mentre intorno alle ore 18:30 sarà la volta delle categorie Juniores, Seniores, Over e Superover. Domenica 26 aprile si aprirà con il Campionato Nazionale CSEN di Danza Classica, che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse città italiane. Alle ore 14 sono in programma le Danze Accademiche per le categorie Juniores, Seniores, Over e Superover. La giornata si concluderà con le premiazioni finali. “Sarà un fine settimana che unisce sport, inclusione e arte – commenta il Sindaco Carlo Masci - confermando Pescara come palcoscenico privilegiato per eventi di grande rilievo nazionale. Siamo felici di ospitare eventi di questo tipo perché pongono la città al centro dell’interesse nazionale di questi sport ed è per noi un piacere immenso poter accogliere tutte queste persone che vivranno un fine settimana meraviglioso”. Entusiasta l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli: “Oltre 3mila persone tra l’appuntamento del Karate e quello della Danza che vivranno a Pescara per due giorni, confermando la vocazione sportiva di questa città. Ringrazio lo CSEN per aver scelto ancora una volta le nostre strutture. Il turismo sportivo è un volano per noi e questi appuntamenti ne sono la dimostrazione. Saranno due giorni di sport e inclusione per questo invito la cittadinanza a partecipare e riempire gli spalti del Giovanni Paolo II e le poltrone del teatro Flaiano”.

“Devo ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo grande evento” commenta Delia Piralli, Vicepresidente Nazionale CSEN. Hanno risposto da ogni parte d’Italia ma la soddisfazione più grande sarà quella di avere in gara 60 atleti con disabilità, proprio per sottolineare che lo sport è inclusione. Invito tutti a raggiungerci al palazzetto Giovanni Paolo II per vivere, insieme due giorni di sport e divertimento.” Nel corso della conferenza è intervenuta di Piera Sabatini, Responsabile Nazionale CSEN Danza Classica: “Il nostro evento si dividerà in due giorni, con l’evento principale fissato per domenica 26 aprile a partire dalle ore 10:00 al teatro Flaiano, con la tredicesima edizione del Campionato Nazionale Danza Classica e di Carattere. Il giorno precedente spazio alle danze accademiche e alla street dance. La partecipazione massiccia di oltre 800 persone provenienti da tutta Italia sottolinea la storicità e l’importanza di questo appuntamento. Ma l’emozione più grande è quella di poter vedere danzare persone con disabilità, nel pieno segno dell’inclusione.”