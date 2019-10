Partirà il 19 maggio da San Salvo la decima tappa del Giro d'Italia

Presentata in Rai l'edizione 103 della carovana rosa. Felice il sindaco Tiziana Magnacca: "Un gran ritorno d'immagine per la città e per l'Abruzzo"

Il 19 maggio partirà da San Salvo, in provicia di Chieti, la decima tappa del Giro d'Italia 2020, la carovana rosa raggiungerà, dopo 212 km, Tortoreto Lido. "Sono felice della scelta della RCS e del direttore del Giro Maurizio Vegni di regalare a San Salvo la partenza dell'edizione 103 della corsa in rosa, per una tappa tutta abruzzese. Ringrazio anche Maurizio Formichetti, delegato RCS per l'Abruzzo, per averci accompagnato in questa nuova avventura. San Salvo, per la seconda volta in sette anni, ospiterà la partenza dei girini, viva il Giro d'Italia". Sono queste le prime dichiarazioni del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca dopo la presentazione ufficiale dell'edizione 103 del Giro d'Italia, avvenuta ieri pomeriggio nel corso della diretta su RAI2 nel Centro Produzione Rai di Milano in via Mecenate. "Un grande ritorno di immagine per lo sport abruzzese e per San Salvo - ha dichiarato Tonino Marcello, assessore allo Sport - un grande omaggio agli amanti del ciclismo. Siamo certi che la Regione e l'assessore regionale Mauro Febbo ci sosterranno in questa grande opportunità per promuovere l'Abruzzo sportivo e turistico".