Padel, Coppa dei Club MSB Italia, Abruzzo da sogno: L’Anxa sport Village sul podio e vola alle finali nazionali di Trani

La squadra frentana conquista un posto tra le grandi del padel amatoriale. Con lei anche Bombonera Blu di Chieti e Tikypadel Francavilla. L’Abruzzo fa il pieno di qualificazioni

L’Abruzzo sorride per un risultato importante nel Padel. E tra le sue eccellenze c’è anche Lanciano, con l’Anxa Sport Village, che strappa con grinta e cuore il pass per le finali nazionali della Coppa dei Club MSP Italia, in programma dal 4 al 6 luglio al Padel Club di Trani, in Puglia. Una notizia che profuma di rivincita e orgoglio per il padel frentano, sempre più in crescita, e che segna un traguardo importante per il club presieduto da Roberto Valente, con la direzione tecnica del maestro Paolo Losordo e il sostegno dell’Accademia Tennis Frentana Pino Valente.

L’Anxa è arrivata terza nella fase regionale abruzzese, ma il percorso per salire sul podio è stato tutt’altro che semplice: la squadra ha superato ogni aspettativa battendo in finale per il terzo e quarto posto il temuto Magic Sport di Martinsicuro, al termine di un match acceso, chiuso 3-1 e giocato punto su punto. Una prestazione che ha mostrato carattere, tecnica e – soprattutto – spirito di squadra. Ed è proprio grazie a questo mix che ora Lanciano sarà tra le protagoniste della fase nazionale, in mezzo a realtà sportive blasonate di tutta Italia. A rendere possibile questo risultato, un gruppo affiatato e combattivo.

Tra i protagonisti spiccano i nomi di Luca Iezzi, Gianluca Trolli, Fabio Romagnoli, Elena Serafini, Serena Sorge, Marilena Bomba, Daniela Di Vincenzo, Nicola Carbonelli, Alessandro Lusi, Marco Carpineta, Matteo Pasquini, Max Benintendi, Andrea Ucci, Edoardo Mazzoni, Benedetto Di Donato, Lucio Di Biase, Francesco D’Onofrio, Lorenzo Leombroni, Igor Milanese, Anthony D’Alloro, Gianluca Spinelli, Domenico Caporale, Silvio Spinelli.

Una squadra eterogenea, che ha saputo coniugare talento e passione, con il sostegno di un pubblico caloroso che ha accompagnato ogni incontro con entusiasmo e simpatia. Oltre a Lanciano, a volare a Trani saranno anche i campioni regionali del Bombonera Blu di Chieti, già vincitori del titolo nazionale nel 2024, e i vicecampioni del Tikypadel di Francavilla al Mare. Una tripletta che conferma il livello altissimo del padel amatoriale abruzzese e l’ottimo lavoro dei circoli sportivi sul territorio.

La finale nazionale si disputerà in una delle sedi più belle del padel italiano: il Padel Club di Trani, con dieci campi indoor, due outdoor e una struttura moderna, a pochi passi dal mare. Sarà il palcoscenico ideale per sfidare le migliori squadre d’Italia e sognare in grande. E questa volta, tra i nomi in tabellone, c'è anche Lanciano. Un segnale forte, un risultato che premia il lavoro, la dedizione e il sogno di un gruppo che ha creduto fino in fondo nella propria forza.