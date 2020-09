Nuoto; Rosolino sceglie Le Naiadi per il suo "swim-camp", Marsilio gli dà il benvenuto in Abruzzo

"Le Naiadi struttura straordinaria siamo al lavoro per valorizzarla"Ha detto il presidente della Regione Abruzzo

Il presidente Marco Marsilio ha incontrato questa mattina a Pescara, nel complesso sportivo "Le Naiadi", il campione olimpico Massimiliano Rosolino, il quale, dopo l'esperienza effettuata a luglio scorso, ha scelto di nuovo la struttura adriatica come sede del suo "swim-camp" (stage formativo riservato a giovani aspiranti nuotatori).

All'incontro ha partecipato anche il direttore generale dell'impianto Nazareno Di Matteo. «Stiamo investendo su eventi di qualità che mirano a valorizzare le strutture sportive abruzzesi - ha detto il presidente Marco Marsilio -. E la presenza di un campione del calibro di Massimiliano Rosolino, che conosco da tempo, testimonia l'alto valore dei nostri impianti sportivi. Le Naiadi - ha osservato ancora il presidente - è una struttura straordinaria, unica nel suo genere, e siamo a lavoro non solo per mantenerla aperta ma anche per valorizzarla con interventi che aiuteranno il gestore a superare le criticità. Il nuovo bando previsto per la gestione, che sarà decennale, avrà il compito appunto di garantire la continuità e creare nuove prospettive all'impianto. La Regione Abruzzo - ha concluso Marsilio - ha deciso di investire sulle potenzialità dello sport: è un grande veicolo di promozione del territorio».