La regione Abruzzo premia il surfista Edoardo Papa ed il padre Andrea Papa

Liris “Trofeo al nostro campione, ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo” Testa “ Premiato il talento e il costante allenamento del giovane atleta, esempio per le nuove generazioni ”

“E’ una storia molto bella: in Abruzzo il surf non è, per ovvie ragioni, tra i principali sport praticati ma nonostante ciò mi sono innamorato di questa disciplina e continuerò a lavorare duro per dare il massimo. Una passione trasmessa da mio padre, ho iniziato per gioco ed oggi è la mia vita. I piani futuri: migliorare ogni giorno come atleta e come persona e naturalmente iniziare il circuito Open in Europa con l’obiettivo di scalare la ranking e un giorno entrare nel top 32 al mondo”.

Ha le idee chiare Edoardo Papa, il talentuoso surfista pescarese, classe 2001 – V posto agli Europei juniores e primo al Campionato Open con il Team Italia - premiato questa mattina, nella sede del Consiglio regionale a Pescara , dall’Assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris e dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Siamo oggi a conferire un riconoscimento istituzionale ad un giovane prodigio della nostra regione- ha dichiarato il Consigliere Testa- appartenente ad una famiglia di sportivie campioni, come il padre Andrea, ex nazionale di pallanuoto. Edoardo non è solo il nostro principe delle onde ma un esempio, di educazione e dedizione costante, per le nuove generazioni. Dietro l’omaggio video che ricorda il suo intenso percorso sportivo e dietro la coppa che con fierezza gli abbiamo consegnato, infatti, c’è un mondo fatto di allenamento e rinunce, elementi che caratterizzano un vero asso dello sport. Ringrazio l’assessore Liris che da subito ha colto lo spessore sportivo di Edoardo e per l’importante programmazione che ha attuato per la valorizzazione deitalenti abruzzesi”.

“E’ con l’impegno e i sacrifici che si arriva ai risultati – ha rimarcato Liris – tanto vale nello sport come nello studio e in ogni ambito della vita. Non esistono veri successi se si utilizzano le scorciatoie. Edoardo, seppur giovanissimo, è un esempio emblematico di come l’abnegazione, unita ad un evidente talento, faccia la differenza. Il nostro brillante surfista incarna a pieno titolo l’icona di Ambasciatore dell’Abruzzo nel mondo. Un’immagine che, come Assessorato,stiamo sempre più promuovendo perché riteniamo che attraverso i nostri fuoriclasse,che costruiscono certezze giorno dopo giorno, si possa non solo portare all’esterno unmodello ideale di come si debba fare sport, ma anche favorire la conoscenza dellabellezza e dell’identità della nostra regione. Mentre Edoardo va alla ricerca, nel mondo, delle onde giuste porta con se un patrimonio di valori e tradizioni prezioso.Questo è il nostro impegno istituzionale e da parte della Regione Abruzzo, il campione avrà sempre vicinanza e supporto”.

L’Assessore ed il Consigliere regionale hanno consegnato anche due targhe ad Andrea Papa, titolare della Surfing Sport Pescara, società che ha allenato e visto crescere Edoardo e che gli ha permesso di spiccare il volo.