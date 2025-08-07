Danza Sportiva, l’Abruzzo protagonista ai Campionati Italiani FIDESM 2025: 106 medaglie di cui 46 d'oro

La soddisfazione del presidente regionale Pasqualino Pompetti: “Fieri ed orgogliosi dei nostri ragazzi"

L’Abruzzo si conferma terra di eccellenza nella danza sportiva italiana. Ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2025, tenutisi nel mese di luglio presso la Fiera di Rimini, gli atleti abruzzesi hanno brillato conquistando ben 106 medaglie: 46 d’oro, 32 d’argento e 28 di bronzo. Un bottino straordinario frutto di 382 unità competitive in gara e 173 finali raggiunte, che testimonia la forza e la qualità del movimento sportivo regionale. «Siamo fieri dei nostri ragazzi e dei risultati ottenuti», ha dichiarato Pasqualino Pompetti, presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali.

«Questi numeri non arrivano per caso: sono il frutto dell’impegno costante di atleti, tecnici e dirigenti che ogni giorno lavorano con passione e professionalità. Rimini ha mostrato un Abruzzo unito, competitivo e ricco di talento». Pasqualino Pompetti ha voluto evidenziare anche il valore formativo della disciplina: «Oltre alle medaglie, ciò che ci rende orgogliosi è lo spirito con cui i nostri atleti si sono presentati: rispetto, determinazione e correttezza dentro e fuori la pista. Sono esempi positivi per tutto il mondo sportivo». In chiusura, il presidente ha rivolto un sentito ringraziamento: «Un grazie sincero da parte di tutto il Comitato Regionale a tutte le società abruzzesi, ai tecnici, agli allenatori e naturalmente a tutti gli atleti. L’Abruzzo della danza sportiva c’è e continuerà a farsi valere».