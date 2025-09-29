Forza e passione a LancianoFiera: L'Apneista paralimpica Ilenia Colanero ospite d'onore ad AttrActive

Il Polo Fieristico d’Abruzzo ha ospitato la campionessa italiana di apnea paralimpica, lancianese doc, Ilenia Colanero che ha conquistato la sua medaglia d’oro in Cina, ai Giochi del mondo di Chengdu, nuotando per 76 metri.

L’apneista, reduce anche da un recentissimo successo ai Giochi del mare 2025 di Ventotene dove ha stabilito il nuovo record del mondo di apnea paralimpica nella categoria FFS2, raggiungendo i 20 metri di profondità marina; ha raccontato il suo amore per lo sport, foriero della sua rinascita dopo un grave incidente che le ha lesionato gamba e braccio destro. “Ilenia Colanero, portabandiera azzurra dell’apnea paralimpica – ha dichiarato Ombretta Mercurio – ha consegnato al pubblico di AttrActive un messaggio di forza, perseveranza, passione. Anche grazie a lei e a sportivi come lei si fa promozione del territorio e per questo l’abbiamo invitata a Lancianofiera, ringraziandola per aver portato fino in Cina il nome della città di Lanciano, dell’Abruzzo intero”.