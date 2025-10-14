Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon, più di 1.500 atleti da tutta Italia per la terza edizione

Tra le peculiarità di questa edizione l’istituzione del Trofeo Avvocati Run. Inoltre verrà stilata una ulteriore classifica anche per i dipendenti della Banca Credito Cooperativo.

Scarpe da corsa pronte a calpestare la Via Verde sulla distanza di 21,097 chilometri. Saranno più di 1.500 gli atleti, provenienti da ogni parte d’Italia che, domenica 26 ottobre, parteciperanno alla terza edizione della Costa dei Trabocchi-BCC Half Marathon appuntamento, certificato FIDAL, ormai irrinunciabile per gli amanti dello sport. Promossa e organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise e dal gruppo Podisti Frentani, con la collaborazione di Provincia di Chieti e dei Comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia, la manifestazione è una gara podistica e, al contempo, un progetto identitario che mira a promuovere eccellenze ambientali, turistiche e sociali.

La manifestazione è stata presentata ad Atessa, in casa BCC, dal presidente della Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli; dal direttore dell’istitituto di credito Fabrizio Di Marco e dalla presidente dei Podisti Frentani, Paola Zulli, che ha coordinato gli interventi e illustrato la parte tecnica.

“Abbiamo voluto questa manifestazione per valorizzare il territorio,” ha dichiarato Vincenzo Pachioli.“La nostra banca, da 122 anni, opera come cooperativa radicata in questo territorio, e il nostro impegno è sempre stato quello di sostenere le comunità locali, la crescita economica e sociale, senza mai ‘disturbare’ ma, anzi, favorendo processi virtuosi di promozione e sviluppo sostenibile. La Half Marathon è uno di quei momenti in cui si riesce a coniugare perfettamente il nostro spirito cooperativo con la valorizzazione della splendida Costa dei Trabocchi.”

Una visione condivisa dal direttore generale della BCC, Fabrizio Di Marco, che ha sottolineato come la nascita dell’evento “sia la naturale conseguenza di un modo di intendere il credito cooperativo non come fine, ma come mezzo al servizio del bene comune. La BCC Half Marathon è nata perché siamo una banca che ascolta, che sa mettersi al servizio delle persone e del territorio, lavorando verso un obiettivo condiviso: promuovere il turismo, salvaguardare la natura e diffondere una cultura del benessere. Non è solo sport, ma partecipazione, coinvolgimento delle scuole e degli enti pubblici, arte, salute e socialità. In questo caso, possiamo dire che l’azionista vero è il territorio stesso”.

“Si tratta di una mezza maratona estremamente pianeggiante e senza dislivelli. È un evento ideale per chi cerca di ottenere un buon tempo e, contemporaneamente, può godere di una vista mozzafiato sulla costa che rende ogni passo più che ripagato. Un sincero ringraziamento a tutti i membri della Podisti Frentani, alla BCC Abruzzi e Molise e a tutte le istituzioni che, con il loro impegno, consolidano un lavoro di squadra e rendono possibile questo fantastico appuntamento sportivo”, ha detto Paola Zulli. Suggestivo il tracciato che costeggia il mare, tra trabocchi, panorami mozzafiato e riserve naturalistiche. Partenza alle 9:00 dal Porto di Ortona e arrivo sul lungomare di Fossacesia.

La consegna dei pettorali, invece, avverrà il giorno prima, al Palasport di Ortona dalle 11:00 alle 20:00 e, la mattina del 26, prima della partenza, nella fascia oraria 6:30 – 8:00. In questo periodo, le iscrizioni proseguono nell’ultima fase che porta alla scadenza improrogabile del 22 ottobre al costo di 35 euro. La corsa, sarà preceduta, sabato 25 ottobre, dal convegno “Tra pista e strada: storie, tecnica e futuro nell’atletica leggera italiana”. L’appuntamento è organizzato insieme alla FIDAL Abruzzo e si terrà alle 15.30 al Palasport di Ortona, messo a disposizione dal Comune.

“Un pomeriggio di dialogo con campioni - ha spiegato il presidente FIDAL Abruzzo, Massimo Pompei -. Saranno presenti Stefano Tilli, ex velocista e finalista olimpico; Giovanni De Benedictis, ex marciatore, con 5 Olimpiadi in attivo, e Daniele Fontecchio, ex ostacolista (Olimpiadi 1984) e pluricampione italiano. Focus su racconti, metodo e visioni sull’atletica di oggi e di domani”. Iscrizione gratuita (entro il 23 ottobre), crediti formativi per i tecnici Fidal”.

“Questa gara - ha aggiunto Pompei - ha le potenzialità per crescere e diventare, nei prossimi anni, Campionato nazionale”. Tra le peculiarità di questa edizione l’istituzione del Trofeo Avvocati Run, riservato alle toghe che amano cimentarsi sulla distanza e con una classifica a loro dedicata sia al maschile che al femminile. A rappresentarli e a ringraziare, in conferenza stampa, c’è stato l’avvocato Luigi Toppeta, componente Commissione Diritto dello Sport del Consiglio Nazionale Forense. All’interno della manifestazione verrà stilata una ulteriore classifica anche per i dipendenti della Banca Credito Cooperativo.

La medaglia finisher è stata realizzata, anche quest’anno, dagli studenti del Liceo artistico “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, sotto la guida dalla docente Dora Costantini e del professore, nonchè runner dei Podisti Frentani, Gianfranco Di Campli. “E’ stato un lavoro lungo ed impegnativo - ha detto Costantini - iniziato ad ottobre, con studio, analisi e sperimentazione”.

La medaglia è a forma di conchiglia ed è ispirata a Gabriele D’Annunzio e alla sua poesia “I pastori”, in una trama che intreccia passato e presente, mare e monti. “E’ stato un piacere – ha proseguito Costantini - vedere l’impegno e la creatività dei ragazzi. Si tratta di un processo che inizia con una idea, passa attraverso la ricerca e la preparazione, e si conclude con la realizzazione materiale. Ogni volta che vedono il loro progetto trasformato in realtà, provano una grande soddisfazione. Questo li motiva a creare sempre qualcosa di nuovo e diverso”.

“Esprimo il mio sincero apprezzamento alla BCC, che ha voluto questa iniziativa, e alla Podisti Frentani, che ha pensato ad Ortona come punto di partenza - ha affermato Angelo Di Nardo, Sindaco di Ortona -. Questo evento è per noi motivo di orgoglio e rappresenta un'occasione preziosa per far conoscere una parte della nostra meravigliosa costa. Eventi come questo, che mettono in luce la bellezza del territorio, sono fondamentali. Ogni anno registriamo un aumento di visitatori e presenze, il che dimostra che chi viene qui spesso torna”.

“E’ il terzo anno di questa manifestazione, - ha rimarcato Carlo Luciani, Assessore allo Sport di Fossacesia -, che si conferma sempre più importante. L’anno scorso sono stato presente, insieme al sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, dall’arrivo fino alla premiazione, e ho potuto constatare quanto questa competizione sia apprezzata a livello nazionale. Essa porta turismo, ricadute economiche e visibilità. Attrarrà visitatori, turisti e anche appassionati di ciclismo”.

“Questa kermesse è importante dal punto di vista sportivo, ma anche turistico, culturale e ambientale - ha sottolineato Fabio Caravaggio, Sindaco di Rocca San Giovanni -. La gara attraversa tutto il nostro litorale, facendolo scoprire in tutta la sua unicità. Siamo soddisfatti: questa è la terza edizione, con numeri in costante crescita. Questo dimostra l’impegno dell’associazione, degli sponsor e delle amministrazioni locali”.

“Anche se la mezza maratona non si svolge sul nostro territorio, - ha evidenziato Giuseppe Masilli, Assessore ai lavori pubblici del Comune di Atessa - siamo sempre vicini alla BCC, che opera qui da sempre. Non possiamo fare altro che ringraziarla per il sostegno e la collaborazione. Come assessore ai Lavori Pubblici e anche all’Ecologia, sono impegnato a creare percorsi e tracciati che collegheranno, in futuro, lungo il fiume Sangro, la costa dei Trabocchi con il nostro paese. Chissà, magari tra qualche anno potremmo vedere una corsa, di lunga distanza, che parte da Ortona e arriva fino ad Atessa”.