Chieti, Pala Tricalle, firmato l'atto di gestione Comune-Armonia: "Un nuovo inizio per lo sport e la disciplina"

Diventerà Centro dell’attività territoriale della Federazione Ginnastica Ritmica regionale. “Insieme scriveremo una nuova pagina per la disciplina che forma centinaia di ragazze e ha forgiato decine di campionesse”

Chieti, 4 luglio 2025 - Firma sul parquet del Pala Tricalle per l’affidamento della gestione dell’impianto fra Comune e l’Asd di Ginnastica ritmica Armonia d’Abruzzo. Una firma in presenza dell’assessore allo Sport Manuel Pantalone, del motore dell’Asd, Anna Mazziotti, della presidente della FGI regionale, Barbara Giansante, del Vice Presidente FGI Abruzzo Dino Zorco e della consigliera comunale Silvia Di Pasquale, di Frank Marinelli consigliere del comitato regionale FGI e coordinatore Armonia per l’impianto.

"Siamo lieti che la gestione dell’impianto sia stata affidata all’A.S.D. Armonia d’Abruzzo, una realtà storicamente radicata sul territorio e riconosciuta a livello nazionale come punto di riferimento per la ginnastica ritmica – dichiara l’assessore allo Sport, Manuel Pantalone - . Parliamo di un’associazione con un’esperienza solida e consolidata, che nel tempo ha formato generazioni di atlete, tra cui campionesse affermate in ambito nazionale, internazionale e olimpico. La firma di oggi, nell’anno di Chieti Città europea dello Sport certifica un percorso che come Amministrazione abbiamo fatto per lo sport e anche per rendere fruibile al massimo il nostro patrimonio di impianti e, soprattutto, darà continuità a un presidio sportivo di qualità e maggiore valore una società che ha costruito nel tempo un legame autentico con l’impianto e con la comunità sportiva locale. Attraverso una procedura pubblica, trasparente e rigorosamente condotta dagli uffici competenti, il Comune raggiunge un doppio obiettivo: assicurare una gestione efficiente di una struttura che l’ente, da solo, non sarebbe in grado di sostenere direttamente; e offrire alla città un punto di riferimento stabile per la pratica di una disciplina educativa, formativa e tra le più seguite. È un modello di gestione chiaro, basato su responsabilità e competenza che ci permette di continuare a investire nello sport in maniera intelligente e sostenibile, dando fiducia a chi ha già dimostrato sul campo di saper coniugare risultati, serietà e radicamento nella comunità".

“Sono commossa per questo nuovo inizio: amo il PalaTricalle profondamente, l’ho visto nascere e da qui sono cominciati i nostri primi passi come Armonia d’Abruzzo – così Anna Mazziotti, motore dell’Asd che ha formato tante generazioni di ginnaste – . Siamo nati nel 70 e da allora abbiamo avuto la gestione del Palazzetto per dieci anni e in quel periodo di tempo segmento abbiamo proposto e ospitato sport di altissimo livello e visto questa struttura splendere e affermarsi a livello nazionale. Una struttura tanto strategica che anche la Federazione nazionale guardava con interesse a un possibile utilizzo che torneremo, ora, a perorare. Qui sono nati i miei campioni e ora ne nasceranno altri, abbiamo partecipato a 7 olimpiadi, abbiamo una medaglia d’argento con Fabrizia D’Ottavio, fiore di punta del nostro vivaio, nata qui insieme a tutte le altre ginnaste che si sono affermate. Un nome e una storia che abbiamo creato da soli, di riconoscimento in riconoscimento, fino alle medaglie argento e di bronzo agli Europei e ai Campionati del mondo juniores. Un nuovo inizio per dare futuro alle nostre ragazze, che fanno enormi sacrifici, alternando lo sport ogni mattina alla scuola il pomeriggio: vivono in questa città con le famiglie che per sostenerle nei loro sogni si trasferiscono, nel massimo silenzio e rispetto. Ho trovato un Comitato regionale ideale, che ci conosce e che appoggia e sostiene le nostre attività e i nostri sforzi e sono profondamente grata alla nuova presidente Barbara Giansante che ha recepito tutto questo e ci supporta. Devo ringraziare tutti e, particolarmente Germana Germani che forma ora i nostri talenti insieme a Monia Di Matteo, sacrificando a questo sport il suo tempo. Grazie anche all’Amministrazione che ci ha riportato a Chieti, dopo un nomadismo che ci ha visto operare ovunque in Abruzzo per non lasciare questo sport. Con un palazzetto oggi è possibile fare uscire nuovi talenti e accogliere la città: lo faremo da subito, a settembre con L’Armonia Cup, competizione internazionale, ma con tanti altri eventi che promuoveremo in questo luogo”.

“Grazie ad Anna per questa sfida, a Germana Germani per quelle che avrà, come consiglieri e Federazione saremo a supporto di Armonia per qualsiasi criticità affinché arrivino altri traguardi e vivere i momenti con questa gestione – così Barbara Giansante guida della Federazione regionale - . Come comitato possiamo innanzitutto annunciare che il Palatricalle da oggi diventa Centro dell’attività territoriale della Federazione Ginnastica Ritmica regionale, uno dei 10 Cat territoriali presenti in Italia, le cui referenti saranno Germana Germani e Monia Di Matteo. Saremo presenti a sostenere e supportare il percorso che comincia e che continua da qui, grazie alla fiducia accordata all’Armonia dal Comune di Chieti, anche per il lavoro svolto in questi anni e finalizzato a riportare a un nuovo utilizzo questo palazzetto che speriamo di poter usare a pieno potenziale anche per tutte le società che vorranno usufruirne”.

“Armonia e PalaTricalle sono un connubio ottimale e la condizione ideale perché il Palazzetto torni a splendere come dovuto – aggiunge la consigliera comunale e provinciale Silvia Di Pasquale - sarà emozionante costruire qui nuove stagioni vincenti. Dunque un sincero incoraggiamento ad Armonia d’Abruzzo e alle ragazze per questa importante e nuova avventura”. “Grazie all’Amministrazione in particolare all'Assessore allo sport Pantalone che ha mostrato una cura e un’attenzione grande al lavoro dell’Asd – conclude Frank Marinelli - . Come la Federazione Ginnastica per l’Abruzzo, che con la sua presenza ha dato un segnale importante della vicinanza del Comitato regionale alla compagine dell’Armonia d’Abruzzo. Cerchiamo di fare il possibile per ripartire da oggi come nuovo inizio e arrivare a valorizzare la ginnastica ritmica, proseguendo tutto il percorso che ci aspetta, con l’intento di alimentare una sinergia capace di valorizzare l’impianto e la disciplina”.