Pescara, Calcio a 5 femminile e solidarietà: al PalaRigopiano arriva la Nazionale Italiana Suore

08/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pescara, Calcio a 5 femminile e solidarietà: al PalaRigopiano arriva la Nazionale Italiana Suore

Sabato 10 gennaio torneo benefico a Pescara per sostenere l’acquisto di una sedia ginecologica automatica da donare alla Asl

Sport, solidarietà e inclusione si incontrano sabato 10 gennaio al PalaRigopiano, dove a partire dalle ore 15.00 si terrà un torneo amichevole di calcio a 5 tutto al femminile che vedrà protagonista, per la prima volta in Abruzzo, la Nazionale Italiana Suore. L’iniziativa ha uno scopo benefico: raccogliere fondi per l’acquisto di una sedia ginecologica automatica motorizzata, destinata alla Asl di Pescara per la realizzazione di un nuovo ambulatorio dedicato alle donne con disabilità o difficoltà motorie, previsto nell’area di Pescara nord.

In campo, insieme alla Nazionale Suore, scenderanno tre realtà sportive del territorio: Asd Cantera Adriatica Pescara, Asd Pro Tirino e Asd Real Montesilvano. L’ingresso al torneo sarà gratuito, con possibilità di effettuare donazioni volontarie a sostegno della raccolta fondi.

L’evento è stato presentato ufficialmente questa mattina in conferenza stampa in Comune, alla presenza dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, che ha rivolto un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa, dei consiglieri comunali Giuseppina D’Angelo e Adamo Scurti, del direttore sanitario della Asl di Pescara Rossano Di Luzio e del dottor Franco Pellegrini, responsabile dell’ambulatorio di Ginecologia di base e oncologica. In collegamento da remoto anche Moreno Buccianti, commissario tecnico della Nazionale Italiana Calcio a 5 Suore. Presenti inoltre i rappresentanti delle squadre partecipanti, dell’Avis comunale di Pescara e dell’Unitalsi – sottosezione di Pescara.

Il torneo è patrocinato dal Comune di Pescara e realizzato con la collaborazione della Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio, Unitalsi e US Acli – APS Comitato regionale Abruzzo-Pescara. A rendere ancora più suggestiva la giornata sarà la partecipazione delle Suore Bologna, che accompagneranno l’evento con momenti musicali.

L’arrivo a Pescara della Nazionale Suore nasce da un invito della presidente della Divisione Serie A Femminile della Figc, Federica Cappelletti, in occasione della finale di Supercoppa italiana femminile in programma domenica allo Stadio Adriatico tra Roma e Juventus. Le Sisters, infatti, saranno ospiti anche dell’evento calcistico di domenica.

«Le suore scendono in campo sempre per iniziative di solidarietà – ha ricordato D’Angelo – e questa è stata l’occasione per dare concretezza a un progetto pensato da tempo, rivolto a migliorare l’accoglienza delle donne con disabilità nei servizi sanitari». Un progetto che, come spiegato da Pellegrini e Di Luzio, potrà trasformarsi in un vero e proprio ambulatorio dedicato, tra i pochi in Italia, con accessi programmati e diretti, facendo di Pescara un modello pilota. «Questa donazione – hanno aggiunto – testimonia ancora una volta la vicinanza dei cittadini alla Asl».

«Con questo torneo – ha sottolineato Scurti – si traducono in fatti concreti i principi di uguaglianza ed equità. L’invito è a partecipare e contribuire».

Al termine delle partite sono previste le premiazioni direttamente sul campo. Una giornata in cui il calcio diventa strumento di inclusione, attenzione sociale e solidarietà concreta.

