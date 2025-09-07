Abruzzo campione italiano di AirBadminton

Il presidente Beninati ha espresso la propria soddisfazione per l’ottimo livello tecnico delle squadre partecipanti e per la qualità organizzativa dell’evento.

Ginosa – L’Abruzzo ha conquistato il titolo di Campione d’Italia di AirBadminton, superando in finale la rappresentativa della Puglia con un netto 3-0. La squadra, guidata dal tecnico federale Silvestro Di Berardino e composta dagli atleti Maria e Paolo Di Benedetto e Ruben Di Pietro, ha dimostrato grande compattezza e qualità tecnica.

Le fasi finali del campionato italiano si sono disputate sui campi del Lido Boomerang di Ginosa (Taranto) e hanno visto protagoniste le formazioni finaliste di Lazio, Puglia, Abruzzo e Calabria. Alla giornata conclusiva hanno presenziato il presidente nazionale della Federazione Italiana Badminton (FIBa), Carlo Beninati, e il presidente del CONI Puglia, Angelo Giliberto. Il presidente Beninati ha espresso la propria soddisfazione per l’ottimo livello tecnico delle squadre partecipanti e per la qualità organizzativa dell’evento, sottolineando: «Auspico una crescita sempre maggiore del badminton in Italia, anche grazie al lavoro di promozione che stiamo portando avanti nelle scuole. Oggi il nostro sport ha vissuto qui in Puglia una tappa fondamentale. Faccio i complimenti agli atleti abruzzesi per il titolo conquistato e mi auguro un coinvolgimento crescente di nuovi appassionati. Il badminton è uno sport di racchetta che sviluppa coordinazione, riflessi e agilità, senza richiedere grandi strutture per essere praticato.

La sua forza è soprattutto l’inclusività». Grande entusiasmo anche da parte del tecnico Silvestro Di Berardino, che ha commentato: «La vittoria del titolo nazionale corona il lavoro svolto al Circolo Tennis Città Sant’Angelo. Maria e Paolo Di Benedetto e Ruben Di Pietro hanno gareggiato con determinazione, dimostrando qualità tecniche e atletiche di alto livello. Il badminton è uno sport veloce e dinamico, che loro hanno saputo interpretare con affiatamento e passione. Siamo orgogliosi di aver portato l’Abruzzo sul gradino più alto del podio».