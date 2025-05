Abruzzo a testa alta: i giovani campioni di Castel Frentano e Sant’Eusanio brillano alle Finali Nazionali di Pallavolo

Quinto posto allo Stadio Olimpico per gli alunni dell’Istituto Comprensivo: orgoglio, sport e talento scolastico in vetrina nazionale

Lo sport scolastico torna protagonista e regala all’Abruzzo una soddisfazione che profuma di futuro: gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castel Frentano e Sant’Eusanio del Sangro hanno conquistato un meritatissimo quinto posto alle Finali Nazionali Studentesche di Pallavolo, disputate allo Stadio Olimpico di Roma.

Un risultato che va ben oltre il campo da gioco, diventando emblema di impegno, passione e identità territoriale. Guidati dal prof. Gianni Spadano, i ragazzi abruzzesi hanno affrontato con determinazione le migliori scuole d’Italia, dimostrando tecnica, spirito di squadra e una grinta da veterani, portando in alto non solo il nome del proprio istituto ma dell’intera regione.

"Siamo profondamente orgogliosi di questi straordinari ragazzi – ha commentato il Sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti – che hanno saputo rappresentare con dignità, entusiasmo e spirito sportivo tutta la nostra comunità e l’Abruzzo intero. Vedere il nome di Castel Frentano risuonare tra le migliori squadre scolastiche d’Italia è motivo di emozione e fierezza per tutti noi".

Una soddisfazione condivisa anche dall’Assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Camilla Tomczak, che ha sottolineato la valenza educativa dell’esperienza: "Questi giovani hanno dimostrato come lo sport, unito alla scuola, possa diventare un volano straordinario di crescita, educazione e orgoglio civico. Il loro impegno rappresenta un esempio luminoso per tutta la nostra comunità. Come amministrazione, continueremo a investire nello sport giovanile perché investire nei ragazzi significa costruire il futuro del nostro territorio".

Questo quinto posto nazionale, conquistato con determinazione in una delle più importanti manifestazioni sportive scolastiche del Paese, è una vittoria morale e culturale che premia il lavoro sinergico tra scuola, famiglie e istituzioni. Non un punto d’arrivo, ma un punto di partenza verso nuovi traguardi.

Miriana Lanetta