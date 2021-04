A Guarenna di Casoli il ciclismo si fa in due: 1°Maggio in sella con allievi ed esordienti

Tra i territori di Casoli e Sant' Eusanio del Sangro, in programma la gara allievi Valle del Gogna Gold Race con l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Abruzzo

In un clima di perfetta armonia tra organizzatori, sponsor ed istituzioni, a Guarenna di Casoli si può finalmente alzare il sipario sulla Valle del Gogna Gold Race e sul Memorial Padre Giuseppe. Un doppio appuntamento in data sabato 1 maggio (domani) che consente di promuovere e valorizzare l’attività ben radicata dell’Asd Guarenna 3.0 sul territorio della Val di Sangro a favore dei giovani.

Tra i territori di Casoli e Sant' Eusanio del Sangro, al mattino, è in programma la gara allievi Valle del Gogna Gold Race in un circuito di sei giri di 10 chilometri cadauno con l’assegnazione della maglia di campione regionale FCI Abruzzo e la partenza alle 10:00. Appendice pomeridiana con il Memorial Padre Giuseppe, giunto alla 21°edizione, che prevede la partenza alle 14:30 degli esordienti primo anno (circuito di 2 chilometri da ripetere 10 volte) e alle 15:30 di scena i ragazzi di secondo anno (sul medesimo anello da ripetere 15 volte).

LE SQUADRE PARTECIPANTI Sono circa 180 gli atleti al via promiscuamente tra esordienti e allievi in rappresentanza delle seguenti società: Acd Guarenna, Flanderscolors Galloo Team, Asd Moreno Di Biase, Team Go Fast, Pedale Sulmonese, Pedale Rossoblu Truentum, Pedale Teate, Amici della Bici Junior (Abruzzo), Velosport Ferentino, SS Lazio Ciclismo, Team Terenzi Bike, Race Mountain Folcarelli Team, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Team Nereggi-Coratti (Lazio), OP Bike, Pedale Chiaravallese, Pedale Rossoblu Picenum, Alma Juventus Fano, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci (Marche), Team Fortebraccio, Team Specialized Terni (Umbria), Andria Bike, Acd Terra di Puglia, Team Eurobike, GC Salentino, Asd 1 Dente in più, Canusium Bike (Puglia), Vallecamonica Asd (Lombardia), Fontanafredda Sicilia, Multicar Amaru-Equipe Sicilia, Ciclo Sport Melanzì, Gscd Almo e Team Nibali (Sicilia).