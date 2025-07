A Chieti nasce un nuovo punto di riferimento per la Pesistica Olimpica: inaugurato il Barbell Club in Via Vella.

L’assessore Pantalone: “Un viatico per una disciplina importante per tutto lo sport”

Chieti, 9 luglio 2025 – La città di Chieti accoglie una nuova eccellenza sportiva: è stato inaugurato ufficialmente il Barbell Club Chieti, una struttura dedicata alla Pesistica Olimpica, che sorge in una posizione strategica, in Via Vella 68, a pochi minuti dallo svincolo autostradale A24 e dal raccordo Chieti-Pescara, in zona Megalò. L’iniziativa porta la firma di Mauro Cicalini, delegato Federpesistica (FIPE) per la provincia di Chieti e presidente dell’Associazione Sportiva Barbell Club, nonché rappresentante dei tecnici FIPE per l’Abruzzo.

Il nuovo centro sportivo è stato pensato come un luogo aperto, funzionale e dinamico, in grado di ospitare eventi ufficiali e non, del calendario federale e non solo, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile lo sport olimpico della forza.

All’inaugurazione ha preso parte l’Assessore allo Sport del Comune di Chieti, “Grande soddisfazione per un’iniziativa che punta ad arricchire il tessuto sportivo e sociale teatino, attirando attività interregionali e nuove sinergie – così Manuel Pantalone, con il consigliere comunale Valerio Giannini, presenti all’inaugurazione - . Mettere al centro la Pesistica Olimpica, integrandola nella preparazione atletica, è una strategia di crescita utile a tutti i professionisti dello sport, dal livello amatoriale a quello agonistico», ha dichiarato l’assessore Pantalone, sottolineando l'importanza di discipline trasversali capaci di migliorare le performance e la salute degli atleti.

Il Barbell Club Chieti nasce con una visione inclusiva e innovativa: tra gli obiettivi del progetto ci sono la scoperta di nuovi talenti, la valorizzazione dei futuri tecnici e istruttori, la promozione di una cultura sportiva fondata sulla forza e sulla tecnica, e la creazione di format coinvolgenti e accessibili a tutti, dagli appassionati di palestra ai cultori dell’allenamento al bilanciere. Siamo certi che questa dimensione possa crescere ancora di più sul territorio e per questo stiamo lavorando insieme ai rappresentanti regionali e nazionali della Federazione, perché possa avere a Chieti il suo centro federale, contribuendo alla diffusione dei valori dell’Olimpismo, all’importanza sostanziale della preparazione atletica di qualità e del benessere attraverso lo sport”.