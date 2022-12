Teramo, Csi e Team Abruzzo Bike donano giocattoli ai pazienti della Pediatria del Mazzini

Stamattina durante una semplice cerimonia il Centro Sportivo Italiano di Teramo e il Team Abruzzo Bike hanno donato giocattoli ai 17 piccoli degenti della Pediatria del Mazzini.

A partecipare al momento di festa il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, il vescovo Lorenzo Leuzzi, il responsabile di presidio Pietro Romualdi, i direttori della Uoc Pediatria Antonio Sisto e di Ostetricia e ginecologia Alessandro Santarelli. A consegnare i regali per il Csi il presidente Angelo De Marcellis e per il Team Abruzzo Bike il patron Walter Marcone. “Un gesto di altruismo importante, che testimonia la vicinanza ai più piccoli e alle famiglie che, purtroppo, sono costrette a vivere il Natale in corsia. Un giocattolo può portare gioia e sollievo ai bambini che devono trascorrere le festività lontano da casa”, ha commentato il direttore generale Di Giosia. “Oggi diamo la testimonianza che nessuno è solo. E il Natale non è solo un momento per ritrovarsi insieme ma per costruire un mondo migliore”, ha sottolineato il vescovo Leuzzi.



Non è la prima volta che Csi e Team Abruzzo bike si adoperano per allietare il Natale dei bambini ricoverati al Mazzini. “Se lo sport non esprime concetti di solidarietà e vicinanza anche a chi è ricoverato in ospedale non esprime tutto il suo potenziale”, hanno fatto notare De Marcellis e Marcone.