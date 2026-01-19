Lunedì 19 Gennaio 2026

Sanità

SanitàAbruzzo: Verì, i dati del report della Corte dei Conti sul disavanzo non sono recenti, ma sono precedenti al Tavolo di Monitoraggio del luglio scorso

19/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Tutte notizie note, vecchie di mesi e sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti”.

I dati resi noti oggi alla stampa e relativi alla situazione del disavanzo del sistema sanitario regionale certificato dalla Corte dei Conti nel suo rapporto 2022-2024 non sono recenti, ma sono addirittura precedenti al tavolo di monitoraggio del luglio 2025. Tanto che evidenziano un disavanzo 2024 di 112.9 milioni di euro (come risultava ad aprire 2025), mentre i ministeri affiancanti, a luglio, lo hanno certificato a meno 102.9”.
Lo puntualizza l’assessore alla Salute della a regione Abruzzo, Nicoletta Verì.
“Che si tratti di un report aggiornato ad un periodo precedente – continua l’assessore – lo confermano anche i parametri Lea, che sono riferiti al 2023 e che evidenziano l’inadempienza nelle aree della prevenzione e dell’assistenza territoriale. Tutte notizie note, vecchie di mesi e sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti”.
L’assessore punta l’indice, ancora una volta, sull’atteggiamento dell’opposizione che “come sempre – rimarca – interviene spacciando dati vecchi per novità appena emerse, al solo fine di attaccare la maggioranza, che invece ha sempre reso noti tutti i dati non appena validati dagli organismi ministeriali. Sarebbe bastato leggere la corretta introduzione della Corte dei Conti, che specifica chiaramente qual è il periodo cui si riferisce il rapporto”.
E la Verì ricorda ancora come le elaborazioni trasmesse dalla Regione al Ministero della Salute sui Lea 2024, sulle quali è attesa nelle prossime settimane la certificazione definitiva, dimostrano che sui Lea l’Abruzzo è pienamente adempiente in tutte le aree, a dimostrazione che gli atti programmatori messi in campo dal governo regionale sono stati efficaci.
“Mentre sul disavanzo 2025 – conclude – bisognerà attendere la chiusura dei bilanci delle Asl, che arriverà ad aprile. Il Dipartimento ha naturalmente già avviato le prime verifiche e confidiamo di riuscire ad ottenere un risultato migliore di quello dello scorso anno che, vale la pena ricordare ancora una volta, è frutto degli investimenti su personale e tecnologie. Tutti settori sui quali il centrosinistra, negli anni del suo governo, non ha investito nemmeno un centesimo”. (

