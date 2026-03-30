Lunedì 30 Marzo 2026

Sanità

Sanità, primo prelievo da donatore a cuore fermo in Abruzzo: svolta all’ospedale dell’Aquila

30/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Sanità, primo prelievo da donatore a cuore fermo in Abruzzo: svolta all’ospedale dell’Aquila

Intervento storico al San Salvatore: fegato trapiantato a Roma, reni all’Aquila. Un passo avanti per la rete trapiantologica e la cultura della donazione

Un traguardo importante per la sanità abruzzese è stato raggiunto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove è stato effettuato per la prima volta un prelievo di organi da donatore a cuore fermo, una procedura altamente complessa che richiede competenze specialistiche e un perfetto coordinamento tra più équipe.

Determinante la volontà espressa in vita dal donatore, che ha reso possibile un intervento capace di trasformare una perdita in speranza concreta per altri pazienti. Il fegato è stato trapiantato al Policlinico Gemelli di Roma, mentre i reni sono stati destinati e trapiantati nello stesso ospedale aquilano.

L’operazione rappresenta un passo avanti significativo per la rete trapiantologica regionale, confermando la capacità del sistema sanitario di affrontare procedure innovative e salvavita. Un risultato che nasce dal lavoro sinergico di medici, infermieri e operatori sanitari e che rilancia con forza il valore della donazione degli organi, gesto di straordinaria generosità capace di restituire futuro a chi è in attesa di una seconda possibilità.

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