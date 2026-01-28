Giovedì 29 Gennaio 2026

Sanità

Sanità Abruzzo, indennità aggiuntive al personale e programma operativo domani al centro del Tavolo della Salute

28/01/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Sanità Abruzzo, indennità aggiuntive al personale e programma operativo domani al centro del Tavolo della Salute

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le determinazioni assunte in merito all’indennità di pronto soccorso per l’anno 2025 e l’assessore si soffermerà, inoltre, sulla questione delle risorse da destinare al salario accessorio 2026 del personale sanitario.

Il Tavolo permanente della Salute (l’organismo istituito nel 2021 dalla giunta regionale e del quale fanno parte Asl, rappresentanti sindacali, Anci e sindaci dei Comuni capoluogo) è stato convocato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, per domani pomeriggio alle ore 16.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le determinazioni assunte in merito all’indennità di pronto soccorso per l’anno 2025 e l’assessore si soffermerà, inoltre, sulla questione delle risorse da destinare al salario accessorio 2026 del personale sanitario. All’ordine del giorno della seduta, inoltre, c’è l’illustrazione dei contenuti principali del programma operativo 2026-2028, che il Dipartimento Sanità dovrà trasmettere ai ministeri affiancanti entro questa settimana.

Un documento strategico, alla base delle scelte programmatorie della Regione per i prossimi 3 anni. Nel provvedimento sono state inserite una serie di azioni per l’ottimizzazione dei costi, in modo da riportare il sistema sanitario in equilibrio economico-finanziario entro il 2028. Si agirà su più fronti, ad eccezione delle spese per il personale dei ruoli sanitari, che non saranno ridotte.

Risparmi notevoli arriveranno invece dalle procedure aggregate per l’acquisizione di beni, servizi e prodotti farmaceutici, che nel triennio permetteranno di ridurre la spesa per oltre 100 milioni di euro. Una stima calcolata sulla base delle gare già concluse o in corso.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Abruzzo Nicoletta Verì

Potrebbero interessarti

Ospedale di Lanciano, nuovo Pronto Soccorso e risonanza magnetica attivi: lavori conclusi dopo cinque mesi

Riorganizzati accessi e triage al “Renzetti”, in funzione anche la nuova Rmn di ultima generazione. Palmieri: «Struttura più efficiente». Marsilio: «Si investe mentre si guarda al nuovo ospedale»

Abruzzo, dati delle Asl e programmazione sanitaria al centro dei lavori della Commissione Sanità

L’assessore Nicoletta Verì: disavanzo sanitario a quota 98 milioni di euro

SanitàAbruzzo: Verì, i dati del report della Corte dei Conti sul disavanzo non sono recenti, ma sono precedenti al Tavolo di Monitoraggio del luglio scorso

Tutte notizie note, vecchie di mesi e sulle quali sono stati forniti ampi chiarimenti”.

Sanità Abruzzo: Marsilio e Verì, investimenti record nell’edilizia sanitaria con i nuovi ospedali di Vasto e Avezzano

LEA 2024: Abruzzo adempiente in tutte le aree dell’assistenza sanitaria. Attesa la conferma ufficiale del Ministero della Salute

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb