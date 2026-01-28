Sanità Abruzzo, indennità aggiuntive al personale e programma operativo domani al centro del Tavolo della Salute

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le determinazioni assunte in merito all’indennità di pronto soccorso per l’anno 2025 e l’assessore si soffermerà, inoltre, sulla questione delle risorse da destinare al salario accessorio 2026 del personale sanitario.

Il Tavolo permanente della Salute (l’organismo istituito nel 2021 dalla giunta regionale e del quale fanno parte Asl, rappresentanti sindacali, Anci e sindaci dei Comuni capoluogo) è stato convocato dall’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, per domani pomeriggio alle ore 16.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le determinazioni assunte in merito all’indennità di pronto soccorso per l’anno 2025 e l’assessore si soffermerà, inoltre, sulla questione delle risorse da destinare al salario accessorio 2026 del personale sanitario. All’ordine del giorno della seduta, inoltre, c’è l’illustrazione dei contenuti principali del programma operativo 2026-2028, che il Dipartimento Sanità dovrà trasmettere ai ministeri affiancanti entro questa settimana.

Un documento strategico, alla base delle scelte programmatorie della Regione per i prossimi 3 anni. Nel provvedimento sono state inserite una serie di azioni per l’ottimizzazione dei costi, in modo da riportare il sistema sanitario in equilibrio economico-finanziario entro il 2028. Si agirà su più fronti, ad eccezione delle spese per il personale dei ruoli sanitari, che non saranno ridotte.

Risparmi notevoli arriveranno invece dalle procedure aggregate per l’acquisizione di beni, servizi e prodotti farmaceutici, che nel triennio permetteranno di ridurre la spesa per oltre 100 milioni di euro. Una stima calcolata sulla base delle gare già concluse o in corso.