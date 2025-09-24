Mercoledì 24 Settembre 2025

Sanità

Referti e immagini di Radiologia da ieri sono online, è il nuovo servizio della Asl Lanciano Vasto Chieti

24/09/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
I cittadini possono consultare e scaricare referti e immagini direttamente dal computer o smartphone.

Da oggi, martedì 23 settembre 2025, i cittadini che eseguono esami radiologici nelle strutture della Asl Lanciano Vasto Chieti possono consultare e scaricare referti e immagini direttamente dal computer o smartphone. È stato attivato, infatti, il nuovo servizio sul portale “Abruzzo Sanità Online” della Regione Abruzzo, che rende più rapido e comodo l’accesso alla propria documentazione sanitaria.

Il servizio riguarda tutte le prestazioni radiologiche ambulatoriali, cioè quelle destinate ai pazienti esterni, eseguite a partire dalla mezzanotte del 23 settembre 2025.

Per garantire la massima sicurezza e la tutela della privacy, l’accesso al portale è possibile esclusivamente tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Cie (Carta d'identità elettronica). Una volta effettuato l’accesso e l’autenticazione sul sito https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi, basterà cliccare sul pulsante dello sportello “Referti / Immagini radiologia” e dare il proprio consenso per visualizzare i documenti. Le immagini radiologiche saranno disponibili online dopo la firma digitale del referto da parte del medico specialista.

Al momento il sistema, valido per tutte le Asl abruzzesi, non permette di consultare esami eseguiti in data precedente a quella di avvio del servizio. Si tratta di un passo importante nel percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari, pensato per ridurre gli spostamenti e semplificare la vita dei cittadini, che non dovranno più recarsi fisicamente agli sportelli per il ritiro dei documenti.

